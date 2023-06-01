Хозяйка усыпила стаффордов, которые едва не разорвали 10-летнего школьника на Урале

Собака, у которой крупное пятно на морде, напала на ребенка. Фото: предоставлено героиней публикации

29 мая произошла трагедия под Нижним Новгородом. Стаффорд насмерть загрыз 26-летнюю хозяйку, оставив без матери двоих детей. На следующий день 30 мая похожие новости пришли из Нижнего Тагила. На этот раз пострадал мальчишка 10 лет. На него накинулись псы той же породы - стаффорд. В народе их еще называют бойцовые собаки.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» мать пострадавшего мальчика ее ребенок гулял 30 мая по берегу реки в поселке Лая под Нижним Тагилом. Там же женщина выгуливала двух стаффордширских терьеров.

- Псы были без намордника и поводка. Одна из собак побежала и набросилась на моего ребенка, вцепилась в предплечье и начала его рвать, - рассказывает мать мальчика Надежда. – Хозяйка отогнала собаку со словами: «А нечего было руками махать!» После этого она просто ушла.

Десятилетнему школьнику вызвала скорую знакомая, которую он встретил на улице. Фото: предоставлено героиней публикации

Мальчик побежал в сторону дома. На счастье в этот момент ребенок встретил знакомую. Женщина позвонила матери и вызвала скорую помощь. Медики наложили скобы на рваные раны, величина которых, по словам мамы, была от 3 до 5 сантиметров.

Хозяйка псов разговаривать с журналистами «КП-Екатеринбург» наотрез отказалась. Но в распоряжении редакции есть ее переписка с мамой пострадавшего ребенка.

Хозяйка питомцев извинялась в сообщениях перед мамой мальчика. Фото: предоставлено героиней публикации

- Примите мои глубочайшие и искренние извинения. Ребёнок провоцировал собаку, но это я уже никому не докажу, - пишет Татьяна маме мальчика.

Более того позднее она скинула Надежде справку из ветеринарной клиники о том, что усыпила стаффордов (есть в распоряжении редакции - Прим. Ред.).

- Для меня принять такое решение было не просто, вам станет, может быть, легче а мне с этим жить. Они мне были, как дети. Я всё понимаю. Нервы, злость, ненависть, но врать и оскорблять меня и моих детей я не позволю. У ребенка укусы заживут, а мне с этим грузом на душе жить, - пишет хозяйка животных. – Нет собак, нет дела. Вы же этого хотели.

Вот только сама Надежда справке не доверяет. Несколько человек из поселка также заверили «КП- Екатеринбург», что до этого эти же стаффорды разорвали карликового шпица. И тоже был скандал, который кончился тем, что хозяйка заявила об усыплении. Отступать мать мальчика не планирует. Женщина намерена добиться наказания для владелицы стаффордов. Свою проверку проводит и полиция Нижнего Тагила.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эту собаку никто не видел»: Соседи рассказали о трагедии в Богородске, где стаффорд насмерть загрыз молодую мать двоих детей. Соседи рассказали подробности трагедии в Богородске, где стаффорд загрыз молодую воспитательницу детсада. (Подробнее)

«Нечего руками махать»: на Урале женщина оставила истекать кровью 10-летнего мальчика, на которого напали ее стаффордширские терьеры. В поселке Лая стаффордширский терьер напал на школьника, пока его хозяйка шла по пляжу. (Подробнее)