До окончания приема заявок на конкурс «Герои в белых халатах» осталось 3 дня: успевайте принять участие

О «герое в белом халате» узнает многомиллионная аудитория «Комсомолки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Редакция «КП-Екатеринбург» напоминает: до окончания приема голосов на фотоконкурс «Герои в белых халатах - 2023» осталось всего три дня.

Наша цель - рассказать о медицинских работниках Свердловской области и прославить их непростой труд. Ведь именно люди в белых халатах ежедневно спасают людей, помогают беречь здоровье, сохранять молодость, красоту и улучшать качество жизни.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ

Принять участие в конкурсе «Герои в белых халатах-2023» может любой медицинский работник, работающий на территории Свердловской области.

Чтобы поучаствовать, нужно до 4 июня (включительно) прислать на почту konkurs.ekb@phkp.ru фотографию участника, а также краткий рассказ о себе. Расскажите, сколько лет вы работаете в медицине и почему решили выбрать именно эту профессию.

После приема заявок начнется этап голосования. Он продлится до 18 июня. Именно в этот день в нашей стране отмечают День медицинского работника.

Победителем станет участник, набравший больше всего голосов на сайте www.ural.kp.ru. Он получит приз от нашего спонсора. О «герое в белом халате» узнает многомиллионная аудитория «Комсомолки». Также он станет гостем в эфире радио «Комсомольская правда».

С положением о проведении конкурса и обработке персональных данных можно ознакомиться здесь.