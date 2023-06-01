Гидрогелевые шарики и магниты: врачи показали предметы, которые дети чаще всего пробуют на вкус

В ДГКБ №9 целых два стенда со съеденными предметами Фото: Ольга ЮШКОВА

Почти каждый день в детское отделение неотложной хирургии приезжают испуганные родители вместе с детьми со словами «Мы точно что-то съели!». Часто подозрения подтверждаются, а извлеченные опасные предметы уже почти 10 лет пополняют уникальную коллекцию в детской больницы №9 в Екатеринбурге. Среди них: ручки, магниты, монеты, заколки…

В День защиты детей ведущие врачи в ДГКБ №9 рассказали «КП-Екатеринбург» как защитить ребенка от опасностей из-за съеденных предметов.

В отделение неотложной хирургии каждый день обращаются около пяти испуганных родителей Фото: Ольга ЮШКОВА

МОНЕТЫ И ГВОЗДИ

В детскую больницу поступают дети аж до 18-ти лет. В осознанном возрасте - проглотить несъедобный предмет – это больше случайность. Когда, например, подросток что-то крепит или вешает на стену, зажимая во рту гвоздик или скрепку. Но маленькие дети искренне пытаются попробовать предмет на вкус.

- По статистике, чаще всего поступают дети дошкольного возраста, а вот малышей у нас мало. В одном случае ребенка будет спасать ЛОР-специалист, а в другом – хирург, - объясняет детский хирург высшей квалификационной категории Андрей Чукреев.

К ЛОР-врачу направляют детей с инородными предметами, которые не дошли до пищевода, а начиная с желудка – уже к хирургу.

Чаще всего дети любят есть монеты и магниты Фото: Ольга ЮШКОВА

Самое частое из того, что любят есть дети – монеты. На стенде в ДГКБ №9 есть монетки разных валют из разных стран. К счастью, они чаще всего не несут опасности для ребенка, ведь в 95% случаев выходят из организма сами. Если диаметр монеты большой, как например у пятирублевой, то может понадобится ФГС (процедура обследования желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки – Прим. Ред.).

Куда опаснее будет, если ребенок проглотил гвоздь или любой острый предмет. В мини-музее полным-полно иголок, гвоздиков и сережек. Врачи вздыхают: сталкивались даже с рыболовными крючками и костями от курицы. Чаще всего эти предметы ребенок находит на полу, под тумбочками. Мама видит только, как он кладет их себе в рот и тут же проглатывает.

- Острые предметы, попадая в желудок, могут вызвать перфорацию (сквозное отверстие. Прим. Ред.). Такие дети обязательно госпитализируются под наблюдение. Если ребенок ни на что не жалуется, а предмет продвигается, то мы можем подождать, пока он выйдет естественным путем, продолжая постоянное наблюдение- говорит эксперт.

В ДМБ №9 много раз спасали детей, которые проглотили шурупы и гвозди Фото: Ольга ЮШКОВА

БАТАРЕЙКИ И МАГНИТЫ

Проглоченные металлические предметы диагностировать проще, потому что их видно на рентгене. А вот предметы из других материалов можно вычислить только применив ФГС, так как они рентген негативны.

- К нам поступали дети с растущими гидрогелевыми шариками, несколько из них было оперировано, по клиническим показаниям была непроходимость, - рассказывает детский хирург Андрей Чукреев.

врач-хирург Андрей Чукреев рассказывает об опасности вещей, которые лежат на полу Фото: Ольга ЮШКОВА

В конце мая из больницы, например, выписали ребенка, который проглотил палочку от леденца. Удалили тоже с помощью ФГС, без осложнений.

Настоящую тревогу родителям стоит бить, если их чадо съел батарейки в виде той же монеты. Часто дети их принимают за конфеты. На стенде их так много, что их выкладывают в целые узоры.

- Плоские батарейки съедают, разобрав игрушку безо всяких отверток. Потом родители их просто не находят, - говорит врач. - Опасность в том, что они вызывают химический ожог в пищеводе.

В этом случае счет идет не на часы, а на минуты. Удалять ее ЛОР врачу нужно как можно скорее, а иначе предстоит долгое лечение химического ожога.

Магнитные конструкторы – отдельная проблема всех хирургов и ЛОР-врачей.

- Если ребенок съел несколько шариков с временным интервалом, то они могут выстроится цепочкой и на одном из изгибов кишечника его защелкнуть, примагнитевшись, - объясняет Андрей Чукреев. - Состояние больного может прогрессивно ухудшаться. Были дети, которым мы извлекали и 15, и 25 магнитных шариков, к сожалению, доходило почти до перитонита.

Госпитализированных детей обычно несколько десятков в году. Оперируется их не так много: порядка 15-ти человек в год.

На стенде много батареек, и даже стирательная резинка Фото: Ольга ЮШКОВА

ВАЖНО!

Полезные советы для родителей

- Используйте игрушки по возрасту с соответствующей маркировкой.

- Уберите из детской комнаты магнитный конструктор и игрушки на батарейках. Играть с такими вещами дети могут только под присмотром мам и пап.

- Если идет ремонт, прячьте мелкие детали: гвозди, шурупы и прочее.

- Прячьте от детей бытовую химию и химические вещества в недоступные детям места.

- То же самое касается таблеток и лекарственных препаратов.

- Ну и как можно чаще прибирайтесь в доме. Мойте полы и чистите ковры, чтобы ребенок не сделал это за вас.

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