Заводчане высадили рябиновую аллею вдоль парка Победы в Ревде

ФОТО: УГМК

Среднеуральский медеплавильный завод (предприятие УГМК) традиционно принял участие в акции «Миллиард деревьев» и высадил рябиновую аллею вдоль парка Победы в Ревде на улице Чайковского.

Акция прошла в рамках соглашения с правительством Свердловской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, по которому СУМЗ взял на себя обязательства в разделе «Экология»: в том числе и проводить регулярную высадку деревьев. Всего за несколько лет в Ревде и Первоуральске высажено более 7 тысяч саженцев березы, сосны, липы, рябины, ивы и 49 тысяч сеянцев ели на общую сумму около 7 млн рублей.

- Этот положительный опыт правительством оценен, министерство природных ресурсов поддерживает и участвует практически во всех экологических акциях СУМЗа и других предприятий региона, - отметил Денис Мамонтов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, принявший участие в посадке.

Также рябиновую аллею из 100 молодых деревьев высаживали депутат Законодательного собрания области Александр Серебренников, руководитель Уральского межрегионального Росприроднадзора Роман Тужиков, глава Ревды Татьяна Клепикова, председатель Думы Ревды Андрей Мокрецов, директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов, волонтёры СУМЗа и кадеты школы №1.

ФОТО: УГМК

- Деревья, лес - это легкие планеты, - подчеркнул Роман Тужиков. - Здорово, что в восстановлении «легких» участвуют дети. Они еще раз подтверждают тезис, что экология — это дело каждого.

Как отмечают организаторы акции, высадка деревьев вдоль дорог не только преображает городское пространство, но и компенсирует выбросы автомобильного транспорта. По словам Татьяны Клепиковой, заботу о молодых деревцах возьмет на себя Управление городским хозяйством администрации округа.

- Мы уже не один год высаживаем разные культуры деревьев, и будем продолжать, - заявил директор СУМЗа Багир Абдулазизов. - Мероприятия у нас расписаны до 2030 года: это и высадки деревьев, и зарыбление.

Напомним, Среднеуральский медеплавильный завод - один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию в июне 1940 года.