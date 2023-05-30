Волонтерам в Свердловской области начнут платить за тушение пожаров

Выплату за работу можно получить после подачи заявления. Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами. По данным департамента информационной политики, 30 мая в регионе горело 3600 гектаров леса. Борьбу с огнем ведут более 770 человек. По-прежнему для тушения пожаров задействована спецавиация. Также востребована помощь волонтеров.

Еще 8 мая на совещании с главой Минприроды России Александром Козловым губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что прорабатывается вопрос о поощрении добровольцев, которые заняты на тушении пожаров. Уже на прошлой неделе было подготовлено и принято соответствующее постановление правительства.

Волонтеры, участвующие в непосредственной ликвидации пожаров, патрулировании, получат вознаграждение за работу, начиная с 5 мая - даты введения режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

При участии добровольца в организованных мероприятиях до 4 часов выплата составит 50 рублей в час, свыше 4 часов - 100 рублей в час, но не более двух тысяч рублей в сутки.

Выплата добровольцам предполагает заявительный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Выплата добровольцам предполагает заявительный характер, - объясняет главы Минприроды региона Денис Мамонтов. - Обращаться в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области с заявлением можно будет как ежедневно, так и сразу за определенный период. После этого Минприроды запросит подтверждающую информацию у лесничеств и в органах местного самоуправления.

Также на денежное вознаграждение смогут претендовать те, кто сообщил достоверную информацию о виновниках возгораний или помог с их задержанием. Речь идет о 50 тысячах рублей, если случаи подтвердятся.

Если же гражданин не только сообщил, но и помог задержать виновника возгорания, вознаграждение составит 100 тысяч рублей.

Добавим, что причиной большинства возгораний становится человеческий фактор. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться граждан от посещения лесов. Уменьшив количество посещений, можно будет минимизировать количество возгораний в результате неосторожного обращения с огнем.