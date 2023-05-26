Мобилизованные из Нижнего Тагила приютили пса, и теперь он получает гуманитарные посылки наравне с бойцами

Пес по кличке Мобс пришел к бойцам на передовой. Фото: мэр города Владислав Пинаев

Мобилизованные из Нижнего Тагила обрели нового боевого товарища – дворнягу, которая прибилась к бойцам прямо на передовой. Как говорит мэр города Владислав Пинаев, сначала пес был напуган обстрелами до смерти, но потом освоился.

Псу дали кличку Мобс, он даже обзавелся именным шевроном. Запуганная дворняга прибежала к тагильчанам месяц назад. Когда пес привык к людям, то научился определять начало обстрелов, спасая жизни бойцам.

- Он очень остро чувствует опасность, предупреждает о надвигающемся обстреле, зовет ребят в укрытие. Те сразу поняли, что к чему, и следуют за ним. Мы думаем, что у него хорошо развит слух, может улавливать шум раньше, чем люди, - объясняют «КП-Екатеринбург» в мэрии Нижнего Тагила.

Теперь волонтеры и неравнодушные тагильчане отправляют гуманитарную помощь не только мобилизованным, но и Мобсу.

- Мобилизованные держат связь с нашими волонтерами, сообщают, что нужно будет отправить. Рассказали им про эту историю, попросили, если что, отправить псу корм, - говорят в мэрии города. - У нас регулярно уходят в зону СВО машины, в один раз уже отправили Мобсу помощь, разные сухие и жидкие корма.

До этого уральские волонтеры, наоборот, вывозили пострадавших, брошенных и испуганных животных. Татьяна Бронских и Мария Корелина из Екатеринбурга спасли брошенных животных из Луганска в апреле прошлого года. 12 апреля женщины забрали и вывезли на машине восемь кошек, пять собак и трех щенков.

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