Врачи советуют мужчинам обращаться за помощью при первых симптомах заболевания и не игнорировать его. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Простатит – неприятное заболевание, которое может коснуться любого мужчины, даже в молодом возрасте. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики региона совместно рассказывают уральцам, как поддерживать хорошее самочувствие. Врач урологического отделения консультативно-диагностической поликлиники Свердловской областной клинической больницы №1 Алексей Семаков объясняет, какие признаки есть у простатита.

Лечение простатита: какие симптомы у него есть

Простатит не идет бессимптомно, в любом случае мужчина увидит проявление воспаления. Чаще всего это измененное мочеиспускание: могут быть и боли, и резь, и ослабление напора мочи, и увеличение частоты походов в туалет.

Параллельно с этим может подниматься температура, которая зависит от уровня воспаления. При остром простатите она может превышать 38 градусов, при более легких вариантах варьироваться от 37 до 37,5.

Также признаком может быть уменьшение продолжительности полового акта. Проявляется это как отдельный симптом и как комбинированный с изменением мочеиспускания.

Лечение простатита: к какому врачу в Екатеринбурге идти

Простатит в 100 процентах случаев лечит уролог. Выбирать надо врача, который специализируется на общей урологии. К урологу пациента может отправить терапевт, увидев отклонения в общем анализе мочи и общем анализе крови.

- К нам в областную больницу также часто отправляют урологи из медучреждений Свердловской области, когда пациенту требуется дополнительная диагностика для постановки диагноза и лечения, поясняет Алексей Семаков.

Лечение простатита в Екатеринбурге: симптомы при болезни

Врач может назначить следующие анализы и диагностику:

- общий анализ мочи;

- общий анализ крови;

- анализ сока простаты

- трансректальное УЗИ простаты;

- УЗИ почек

- УЗИ мочевого пузыря.

По словам Алексея Семакова, мужчине не обязательно заранее самостоятельно проходить такую диагностику, достаточно вначале обратиться на прием к урологу: «Врач проведет осмотр и соберет жалобы. К сожалению, не всегда пациенты могут адекватно оценить свое состояние, так что общение с врачом необходимо, он и назначит нужные анализы».

Лечение простатита в Екатеринбурге: куда обратиться

Проблем с лечением этого заболевания нет. Лечить его можно в поликлинике, к которой вы прикреплены по адресу проживания, урологи есть в штате любой из больниц города. Также можно обратиться в платную клинику.

Свердловская областная клиническая больница – ул. Волгоградская, д. 185, телефон: +7 (343) 351-76-05

Городская клиническая больница №40 - ул. Волгоградская, д. 189, +7 (343) 240-02-91

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