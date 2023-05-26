«Это не только танцы с помпонами»: брутальный чирлидер из Екатеринбурга развеял мифы о спорте

Наступление тепла позволило начать тренироваться на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Преображенском парке Екатеринбурга группа людей выполняет сложные пируэты и поддержки. Кажется, что наблюдаешь за тренировкой акробатов. Но на самом деле на прогулку вышла семья Кузнецовых – чирлидеров из Екатеринбурга. Причем элементы в воздухе выполняют не только 30-летние супруги Дмитрий и Анна, но их дети. А мальчишкам, на минуточку, по четыре и два года!

СТАЛИ ПАРОЙ В ЧИРЛИДИНГЕ, А ПОТОМ И В ЖИЗНИ

С чирлидингом Дмитрий Кузнецов познакомился еще в декабре 2011 года. Тогда в сборную команду УрФУ требовались парни крепкого телосложения.

- Меня позвал одногруппник. Потому что я был высоким и крепким. Я пошел ради интереса, но мне понравилось, - улыбается Дмитрий.

Дмитрий и Анна познакомились благодаря чирлидингу. Фото: Дмитрий Кузнецов

Его будущая супруга Анна в ту пору уже была в сборной университета. Бывшая гимнастка была звездой в команде.

- В 2012 нас поставили в пару. Тогда-то я и влюбился. Весь следующий год я упорно ухаживал за Аней, - вспоминает Дмитрий Кузнецов. – А 22 декабря 2014 года она стала моей девушкой. Эту дату я запомнил навсегда, обвожу ее красным в календаре. В 2017 году мы поженились, а сейчас у нас двое замечательных мальчишек. Кстати, Аню я поднимал даже когда она была на восьмом месяце беременности!

Дмитрий и Анна познакомились благодаря чирлидингу Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Студенчество осталось позади, а вот любовь к чирлидингу никуда не делась. И двое детей отнюдь не помешали занятиям спорту. У Дмитрия спорт из хобби перерос в основной заработок и главное дело жизни. Он выступает сам и тренирует команды ребят от пяти до 22-х лет.

- Недавно был чемпионат России в Москве, меня попросили встать в состав. Я был там самый старший – мне 30 лет, - говорит Дмитрий. – Пацанов мы отправили к бабушке. А Аня поехала со мной, болела и поддерживала. От этого я кайфую. В итоге тогда заняли третье место.

У Анны ситуация со спортом сложилась чуть иначе. Для нее чирлидинг со временем стал хобби. Сейчас она работает инженером, разрабатывая упаковки на косметологическом предприятии. В свободное время она помогает в организации выступлений для всей семьи на фестивалях и принимает участие в тренировках мужа.

В чирлидинг Дмитрия позвали из-за высокого роста и физической силы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С детьми мы выступаем на фестивалях, например, на Дне медика в одной из школ в Академическом.Зрители в восторге от наших детей, - рассказывает Дмитрий. – Есть даже такое направление «чир-фэмели» - это когда команда состоит из членов семьи. Для чего мне это? Провести время с ребятней, с семьей, сделать общее дело, показать другим родителям, что после рождения детей жизнь не останавливается, не нужно переходить в сплошную рутину «дом-работа-дом».

В ЧИРЛИДИНГЕ НЕХВАТКА МУЖЧИН

Мифов и стереотипов о чирлидинге до сих пор хоть отбавляй. Поэтому в профессиональном спорте нехватка парней.

- Это клеймо, что чирлидинг – это танцы с помпонами. Когда мне так говорят, то я спрашиваю: «Я похож на танцора?». В довесок могу показать еще пару фото, где я всю семью на одних руках поднимаю. После этого вопросы отпадают, - смеется чирлидер.

Парней в уральской школе чирлидинга, где Дмитрий уже заместитель директора, привлекают акробатикой. Но статистика по Екатеринбургу пока не очень: из 150 профессиональных чирлидеров только три парня. Зато все трое в «малине», не обделены женским вниманием и счастливы.

Кузнецовы выступают всей семьей на фестивалях. Фото: Дмитрий Кузнецов

Сейчас молодой тренер активно продвигает самую большую в России школу чирлидинга. В «Уральской школе спортивного чирлидинга» занимаются уже свыше 450 спортсменов.

- Думаю, что в 2028 году на Олимпиаде в Лос-Анжелесе среди дисциплин будет и чирлидинг. Было бы очень круто попасть в сборную России. Но, что будет через шесть лет, мы не знаем, - рассуждают супруги. - К сожалению, Федерация не поддерживает спортсменов для формирования сборной. Каждый год мы ездили на международные соревнования за свой счет. К тому же, сейчас международные старты для спортсменов в любом виде из России закрыты.

Если не думать о карьере олимпийца, то чирлидинг открыт абсолютно для всех. Отдавать ребенка на занятия можно с трех лет, но официальные соревнования для получения разрядов – с восьми.

Дети подобным тренировкам рады Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам тренера, у чирлидинга много плюсов и для детей. Они развивают координацию, чувство ритма, пластичность, приобретают хорошую растяжку. Например, старший сын Дмитрия, когда пошел в гимнастику, оказался там «на голову выше всех».