На Сортировке «Газель» перевернулась после столкновения с трамваем

Трамвай несколько метров протащил по рельсам автомобиль. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"
В Екатеринбурге в конце рабочего дня на Сортировке произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и трамвая. После столкновения автомобиль перевернулся на бок.
Фото: читатель "КП-Екатеринбург"
По словам читателя «КП-Екатеринбург», дорожная авария на рельсах на перекрестке улиц Технической и Расточной произошла в 17:55, когда горожане возвращались с работы.
Пробка на перекрестке Расточной - Технической. Фото: сервис Яндекс.Пробки
- Сразу после ДТП трамвайное движение прекратилось в оба направления. Хорошо, что из людей никто не пострадал.
Фото: читатель "КП-Екатеринбург"
В ГИБДД Екатеринбурга пока не комментируют ситуацию.