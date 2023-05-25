На Сортировке «Газель» перевернулась после столкновения с трамваем

Трамвай несколько метров протащил по рельсам автомобиль. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге в конце рабочего дня на Сортировке произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и трамвая. После столкновения автомобиль перевернулся на бок.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

По словам читателя «КП-Екатеринбург», дорожная авария на рельсах на перекрестке улиц Технической и Расточной произошла в 17:55, когда горожане возвращались с работы.

Пробка на перекрестке Расточной - Технической. Фото: сервис Яндекс.Пробки

- Сразу после ДТП трамвайное движение прекратилось в оба направления. Хорошо, что из людей никто не пострадал.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В ГИБДД Екатеринбурга пока не комментируют ситуацию.