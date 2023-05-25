Начало мотосезона-2023: как не попасть в аварию

Быть внимательными нужно всем участникам дорожного движения вне зависимости от сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двойные обгоны, скорость выше потока и движение в междурядье не только этим опасны мотоциклисты на дорогах. В управлении Госавтоинспекции по Свердловской области рассказали, на что следует обратить внимание владельцам «ревущих моторов» и водителям автомобилей.

ЗЕРКАЛА И СЛЕПЫЕ ЗОНЫ

Быть внимательными нужно всем участникам дорожного движения вне зависимости от сезона. Однако в теплое время года, когда на проезжей части появляется множество «летающих» мотоциклистов, рекомендуется проявлять особую бдительность. Например, если вы знаете, увидели, услышали, что сзади вас едет двухколесный транспорт, смотреть в зеркала нужно каждые 4-5 секунд. Причем начинать обзор следует с пространства сзади, со взгляда в салонное зеркало.

В теплое время года на проезжей части появляется множество «летающих» мотоциклистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также важно контролировать слепые зоны. Для этого достаточно на мгновение перевести взгляд на 90 градусов налево или направо в зависимости от того, куда вы собираетесь перестроиться.

Самим мотоциклистам нужно двигаться чуть левее или чуть правее от впереди идущего автомобиля, чтобы водитель видел его в зеркала. Это вопрос безопасности обоих водителей.

ДВИЖЕНИЕ В МЕЖДУРЯДЬЕ

Часто конфликты на дороге возникают из-за того, что мотоциклисты щемятся буквально вплотную прижимаются к автомобилям. По правилам ПДД, если мотоциклист не двигается по линиям разметки, не пересекает сплошные линии, то он вправе продолжить движение между рядами, но обязательно соблюдая безопасный интервал.

К сожалению, езда в междурядье приводит к тому, что водителям на дороге сложно увидеть приближающийся к ним на высокой скорости мотоцикл. Как результат столкновение с мотоциклом.

Важно контролировать слепые зоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

В Свердловской области с каждым новым мотосезоном на дорогах появляется все больше и больше двухколесного транспорта. В том числе это связано с мобильностью мототехники как минимум, в пробках водители стоят меньше, и им это нравится.

Однако причиной аварийности с участием водителей автомобилей и мотоциклистов чаще всего является высокая скорость передвижения последних. Они могут проноситься на перекрестках едва ли не на скорости 80 км/ч и более. Соответственно, многие автовладельцы при повороте просто не успевают сориентироваться, а мотоциклист не успевает затормозить. Итог ДТП.

Выполнять поворот на разрешающий сигнал светофора можно только, убедившись в полной безопасности такого маневра. Но при этом байкеру следует помнить, что скоростные ограничения никто не отменял.

Экипировка ― то, о чем нужно подумать, прежде чем сесть за руль мотоцикла Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОТОКРОСС НА ДОРОГАХ

Кроссовые мотоциклы не должны выезжать на дорогу общего пользования. Они не оборудованы ни поворотниками, ни стоп-сигналами, ни номерами, что делает такой транспорт опасным. Кроссовая техника заточена конкретно под соревнования и под пересеченную местность. Так, ее резина выглядит как большая нарезанная шашка, у которой пятно контакта с поверхностью маленькое. Именно поэтому для кросс-мотоциклов идеальное дорожное покрытие грязь, лесные тропы, но не асфальт.

Однако здесь есть тонкая грань между эндуро и кроссовым мотоциклом. У первых в базовой комплектации есть и фара, и зеркала, также можно прицепить номера. Соответственно, и в город выехать будет можно. На кросс технике такой возможности нет.

«ЧЕРЕПАХА И НАКОЛЕННИКИ»

Экипировка то, о чем нужно подумать, прежде чем сесть за руль мотоцикла. Шлем, защитная куртка, перчатки, мотоботы все это может спасти водителя мототехники от серьезных травм. Любое падение даже на минимальной скорости сравнимо с теркой с водителя всю одежду сдирает вместе с кожей. Нормальная экипировка не позволит этого сделать.

Часто мотоциклисты надевают «черепаху», и не ошибаются в своем выборе. Специальная щитковая защита распределяет силу удара на поверхности тела. Щитки закрывают наиболее уязвимые части торса человека. Особое внимание касается позвоночного столба.

Следить, как байкеры соблюдают ПДД и ловить нарушителей будет по-прежнему мотобат ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ДЕЖУРСТВЕ - МОТОБАТАЛЬОН

В управлении Госавтоинспекции по Свердловской области уточняют, что большая опасность аварийных ситуаций с участием мотоциклистов есть в начале мотосезона, когда люди еще недооценивают свои способности, и в конце когда часть водителей поверила в свои силы и уже переоценивает их. По статистике, меньше всего ДТП в середине сезона.

Однако одно негласное правило касается всех и в любое время на дорогах нужно быть бдительными и не помогать друг другу попасть в аварию. Для этого как минимум нужно убеждаться в безопасности собственных маневров.

Следить, как байкеры соблюдают ПДД и ловить нарушителей будет по-прежнему мотобат ДПС. Для екатеринбургских дорожных полицейских этот сезон уже восьмой. Они контролируют использование мотошлемов, а также наличие регистрационных документов и водительского удостоверения у мотоциклистов.

С каждым новым мотосезоном на дорогах появляется все больше и больше двухколесного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мотопатрули можно встретить не только в уральской столице, но и в ближайших городах Свердловской области. В управлении Госавтоинспекции по нашему региону уточнили, что водители байков к сотрудникам ДПС на мотоциклах уже привыкли и, зная об их присутствии, стали более законопослушными.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».