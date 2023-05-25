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Общество25 мая 2023 6:49

Начало мотосезона-2023: как не попасть в аварию

В теплое время года, когда на проезжей части появляется множество «летающих» мотоциклистов, рекомендуется проявлять особую бдительность
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Быть внимательными нужно всем участникам дорожного движения вне зависимости от сезона

Быть внимательными нужно всем участникам дорожного движения вне зависимости от сезона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двойные обгоны, скорость выше потока и движение в междурядье не только этим опасны мотоциклисты на дорогах. В управлении Госавтоинспекции по Свердловской области рассказали, на что следует обратить внимание владельцам «ревущих моторов» и водителям автомобилей.

ЗЕРКАЛА И СЛЕПЫЕ ЗОНЫ

Быть внимательными нужно всем участникам дорожного движения вне зависимости от сезона. Однако в теплое время года, когда на проезжей части появляется множество «летающих» мотоциклистов, рекомендуется проявлять особую бдительность. Например, если вы знаете, увидели, услышали, что сзади вас едет двухколесный транспорт, смотреть в зеркала нужно каждые 4-5 секунд. Причем начинать обзор следует с пространства сзади, со взгляда в салонное зеркало.

В теплое время года на проезжей части появляется множество «летающих» мотоциклистов

В теплое время года на проезжей части появляется множество «летающих» мотоциклистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также важно контролировать слепые зоны. Для этого достаточно на мгновение перевести взгляд на 90 градусов налево или направо в зависимости от того, куда вы собираетесь перестроиться.

Самим мотоциклистам нужно двигаться чуть левее или чуть правее от впереди идущего автомобиля, чтобы водитель видел его в зеркала. Это вопрос безопасности обоих водителей.

ДВИЖЕНИЕ В МЕЖДУРЯДЬЕ

Часто конфликты на дороге возникают из-за того, что мотоциклисты щемятся буквально вплотную прижимаются к автомобилям. По правилам ПДД, если мотоциклист не двигается по линиям разметки, не пересекает сплошные линии, то он вправе продолжить движение между рядами, но обязательно соблюдая безопасный интервал.

К сожалению, езда в междурядье приводит к тому, что водителям на дороге сложно увидеть приближающийся к ним на высокой скорости мотоцикл. Как результат столкновение с мотоциклом.

Важно контролировать слепые зоны

Важно контролировать слепые зоны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

В Свердловской области с каждым новым мотосезоном на дорогах появляется все больше и больше двухколесного транспорта. В том числе это связано с мобильностью мототехники как минимум, в пробках водители стоят меньше, и им это нравится.

Однако причиной аварийности с участием водителей автомобилей и мотоциклистов чаще всего является высокая скорость передвижения последних. Они могут проноситься на перекрестках едва ли не на скорости 80 км/ч и более. Соответственно, многие автовладельцы при повороте просто не успевают сориентироваться, а мотоциклист не успевает затормозить. Итог ДТП.

Выполнять поворот на разрешающий сигнал светофора можно только, убедившись в полной безопасности такого маневра. Но при этом байкеру следует помнить, что скоростные ограничения никто не отменял.

Экипировка ― то, о чем нужно подумать, прежде чем сесть за руль мотоцикла

Экипировка ― то, о чем нужно подумать, прежде чем сесть за руль мотоцикла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОТОКРОСС НА ДОРОГАХ

Кроссовые мотоциклы не должны выезжать на дорогу общего пользования. Они не оборудованы ни поворотниками, ни стоп-сигналами, ни номерами, что делает такой транспорт опасным. Кроссовая техника заточена конкретно под соревнования и под пересеченную местность. Так, ее резина выглядит как большая нарезанная шашка, у которой пятно контакта с поверхностью маленькое. Именно поэтому для кросс-мотоциклов идеальное дорожное покрытие грязь, лесные тропы, но не асфальт.

Однако здесь есть тонкая грань между эндуро и кроссовым мотоциклом. У первых в базовой комплектации есть и фара, и зеркала, также можно прицепить номера. Соответственно, и в город выехать будет можно. На кросс технике такой возможности нет.

«ЧЕРЕПАХА И НАКОЛЕННИКИ»

Экипировка то, о чем нужно подумать, прежде чем сесть за руль мотоцикла. Шлем, защитная куртка, перчатки, мотоботы все это может спасти водителя мототехники от серьезных травм. Любое падение даже на минимальной скорости сравнимо с теркой с водителя всю одежду сдирает вместе с кожей. Нормальная экипировка не позволит этого сделать.

Часто мотоциклисты надевают «черепаху», и не ошибаются в своем выборе. Специальная щитковая защита распределяет силу удара на поверхности тела. Щитки закрывают наиболее уязвимые части торса человека. Особое внимание касается позвоночного столба.

Следить, как байкеры соблюдают ПДД и ловить нарушителей будет по-прежнему мотобат ДПС

Следить, как байкеры соблюдают ПДД и ловить нарушителей будет по-прежнему мотобат ДПС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ДЕЖУРСТВЕ - МОТОБАТАЛЬОН

В управлении Госавтоинспекции по Свердловской области уточняют, что большая опасность аварийных ситуаций с участием мотоциклистов есть в начале мотосезона, когда люди еще недооценивают свои способности, и в конце когда часть водителей поверила в свои силы и уже переоценивает их. По статистике, меньше всего ДТП в середине сезона.

Однако одно негласное правило касается всех и в любое время на дорогах нужно быть бдительными и не помогать друг другу попасть в аварию. Для этого как минимум нужно убеждаться в безопасности собственных маневров.

Следить, как байкеры соблюдают ПДД и ловить нарушителей будет по-прежнему мотобат ДПС. Для екатеринбургских дорожных полицейских этот сезон уже восьмой. Они контролируют использование мотошлемов, а также наличие регистрационных документов и водительского удостоверения у мотоциклистов.

С каждым новым мотосезоном на дорогах появляется все больше и больше двухколесного транспорта

С каждым новым мотосезоном на дорогах появляется все больше и больше двухколесного транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мотопатрули можно встретить не только в уральской столице, но и в ближайших городах Свердловской области. В управлении Госавтоинспекции по нашему региону уточнили, что водители байков к сотрудникам ДПС на мотоциклах уже привыкли и, зная об их присутствии, стали более законопослушными.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общество: ВОПРОС ДНЯ