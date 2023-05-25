13 пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров удалось локализовать Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 25 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 24 мая, удалось ликвидировать 17 природных пожаров на общей площади две тысячи гектаров.

При этом площадь пожаров увеличилась в два раза. По данным на 24 мая, в регионе действовало 24 лесных пожара на общей площади 3,6 тысячи гектаров. Сегодня, 25 мая, действует 19 природных пожаров на общей площади 6,2 тысячи гектаров.

Также, по данным на 25 мая, 13 пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров удалось локализовать. Распространение огня удалось остановить в Екатеринбурге, Сухом Логу, а также в Шалинском, Березовском, Асбестовском, Артемовском и Ивдельском городских округах.

- Борьбу с огнем ведут более 850 человек, задействовано свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Как сообщили в МЧС, бортом Ил-76 МЧС России за прошедшие сутки были произведены три сброса воды суммарным объемом 126 кубических метров. Также авиацией РСЧС на очаги горения было сброшено 55 тонн воды во время 19 сбросов.

Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.

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