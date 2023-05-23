Свердловские полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного лихача

Пьяный таксист остановился только после открытия огня Фото: Мария АНАНОВА

На трассе Байкалово - Туринская Слобода - Туринск свердловские полицейские утроили погоню со стрельбой. Так они пытались остановить пьяного лихача. Нетрезвый таксист остановился только после открытия огня. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Накануне вечером наряд ДПС заметил на шестом километре дороги Краснослободское-Липчинское подозрительную машину. Тогда автоинспекторы подали водителю сигнал об остановке. Однако автолюбитель на Renault Logan требование проигнорировал. Вместе этого он попытался скрыться от полиции.

- Выехав на автомобильную дорогу Байкалово - Туринская Слобода - Туринск, несмотря на неоднократные требования автоинспекторов об остановке, водитель продолжал движение, допуская выезды на полосу встречного движения, чем создавал реальную угрозу безопасности, - рассказали в региональной ГИБДД.

Полицейские приняли решение сначала сделать предупредительный выстрел в воздух. Только тогда водитель легковушки остановился. К счастью, никто не пострадал. Автоинспекторам удалось задержать таксиста и двух его пассажиров. Все задержанные были пьяны. 33-летний водитель оказался жителем Тюмени. Ранее он уже был судим за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В салоне также находились 32-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Водитель иномарки пояснил, что авто он арендует, а сам работает таксистом. Причиной вождения пьяным стало желание купить еще выпивки для застолья. А заметив ДПС, мужчина решил скрыться, чтобы те его не остановили.

На мужчину завели уголовное дело. Арендованную машину поместили на штрафстоянку. А информация о нарушении будет направлена в компанию, где работает мужчина.

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