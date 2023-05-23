В Екатеринбурге при помощи ДОМ.РФ построили дом для 259 семей бюджетников и ОПК

В Екатеринбурге введен в строй второй дом ЖСК «Новатор» на 259 квартир, построенный на участке от ДОМ. РФ. Фото: ЖСК «Новатор»

Власти Екатеринбурга выдали разрешение на ввод в эксплуатацию второго многоквартирного дома общей площадью более 15,7 тыс. кв. м в составе жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Новатор». Дом построен на участке площадью 1,17 га, переданном ДОМ.РФ участникам кооператива безвозмездно в 2018 году. Ключи уже получили собственники всех 259 квартир.

Дом высотой 27 этажей расположен в районе Уралмаш, по адресу: пр-т Космонавтов, д. 91в. В новом корпусе 26 студий, 104 однокомнатные квартиры, 78 двухкомнатных и 51 трёхкомнатная квартира, а также 143 машино-места. Строительство началось в 2021 году и завершилось с опережением графика.

«Механизм ЖСК с господдержкой помогает повысить доступность жилья для работников предприятий госсектора и ОПК, сотрудников образовательных и медицинских учреждений, военнослужащих, многодетных семей и ряда других категорий граждан. Безвозмездная передача земли для строительства позволяет участникам ЖСК значительно снизить себестоимость жилья. В случае с «Новатором» — это 40%. Важно и то, что все расходы на реализацию проекта члены кооператива контролируют самостоятельно», — отметил директор подразделения «Жилищно-строительная кооперация» ДОМ.РФ Павел Вараксин.

Первый дом в составе ЖСК на 258 квартир был сдан осенью 2022 года. Участниками кооператива являются работники областных, муниципальных учреждений образования и здравоохранения, а также сотрудники оборонных предприятий Свердловской области. В домах выполнена дизайнерская отделка холлов, установлены современные скоростные лифты, на придомовой территории обустроены спортивные и детские площадки.