Руководители двух школ Екатеринбурга обратились в полицию после появления провокационных листовок

Александра Журавлева (слева) и Татьяна Вяткина (справа) заявили в полицию о том, что их оклеветали Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге директора двух школ - №168 и №140 - обратились в правоохранительные органы. Поводом стало появление газет в городе, в которых Татьяна Вяткина и Александра Журавлева выставлялись в нелестном свете. Всего вышло два номера газеты. Она распространялась по почтовым ящикам. Педагоги, которые также являются депутатами городской думы, связали это со своей политической деятельностью, а также с их участием в праймериз одной из политических партий перед грядущими выборами в гордуму.

- Ни одного слова правды в этих газетах нет, - отметила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. – Представители учительского корпуса у нас эффективно работают в составе гордумы. И мы понимаем, что нам такие люди в представительном органе власти просто необходимы.

Сами руководители школ отметили, что подали заявление в полицию.

- Надеемся, что наши правоохранительные органы разберутся, и заказчики с исполнителями этой газеты будут наказаны, - сказала Татьяна Вяткина. - Мы общественные люди. Нас знают многие родители, выпускники, коллеги. Поэтому, возможно, тем кандидатам в депутаты, которые хотят быть в следующем созыве, показалось, наверное, что с нами им трудно будет бороться. И один из способов их борьбы – клевета в наш адрес в газете.

Александра Журавлева отметила, что заявление подано помимо полиции также в прокуратуру. Они просят правоохранительные органы возбудить уголовное дело из-за клеветы.

- Это серьезная статья, - сказала Александра Журавлева. - Организаторы газеты должны быть наказаны.