Бывшие моряки гуляют в честь Деня ВМФ весь день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что Екатеринбург находится далеко от моря, среди горожан есть те, кто нес службу в Военно-морском флоте. «Комсомолка» расскажет, когда в 2023 году будут отмечать День ВМФ в Екатеринбурге и как можно провести праздник.

День ВМФ в Екатеринбурге в 2023 году: дата

День Военно-морского флота отмечают ежегодно. Праздник приходится на последнее воскресенье июля. В 2023 году День ВМФ пройдет 30 июля.

Как отметить День ВМФ в Екатеринбурге в 2023 году

Те, кто служил в ВМФ, проводят общие встречи в Екатеринбурге каждый год. Утром бывшие моряки закрепляют Андреевские флаги на автомобилях и отправляются в знаковые места Екатеринбурга. Как правило, молодые люди берут с собой своих вторых половинок, а семейные люди – жен и детей.

Официальная часть состоит из утреннего возложения цветов к мемориалу «Черный тюльпан». Возможно построение в Историческом сквере на Плотинке, встречи на Верх-Исетском пруду.

Самые массовые мероприятия, традиционно, проходят в ЦПКиО им. Маяковского. Здесь проводят шествия, концерты и другие развлекательные мероприятия для всей семьи. Программа празднования в Парке Маяковского на этот год еще не обнародована.

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