«Ездят как хотят»: велобезопасность на дорогах и основные ПДД

В уральской столице на протяжении уже многих лет регулярно проходят велотуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Управлении Госавтоинспекции по Свердловской области напомнили, как надо ездить на велосипедах, чтобы водители двухколесного транспорта были в безопасности, а владельцы автомобилей перестали возмущаться: «Ездят как хотят!»

ВЕЛОСИПЕД, ПРИРОДА, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

В Европе есть город, в котором у велосипедистов на дороге больше преимуществ, чем у пешеходов и даже автомобилей. Это жемчужина северной территории Амстердам. Если вам посчастливится побывать здесь, то, уверены, у вас дух захватит, когда маленький ребенок рядом с родителями проедет на велосипеде едва ли не в сантиметрах от мчащихся машин. Все основные дороги в городе продублированы велодорожками, и это безопасно.

А что у нас? Вопрос, который мучает и водителей автомобилей, и владельцев «железных коней». В России, в том числе в Свердловской области, вслед за Европой пришел бум на велосипеды. И случилось это не вчера. В уральской столице на протяжении уже многих лет регулярно проходят велотуры от общественных организаций и велопокатушки - так прогулки на этом транспорте называют любители крутить педали. Что уж говорить о тех, кто просто пересел на велосипед, чтобы добираться до работы, ездить за продуктами, дышать свежим воздухом в парках.

В городах Свердловской области велосезон начинается, как только растаял снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важно, что при проектировании новых микрорайонов крупных городов Свердловской области обязательно уделяют внимание наличию велодорожек. Для любителей с ветерком прокатиться на двухколесном друге представлено множество маршрутов как в пределах, так и за пределами города. Вот самые популярные из них:

- Озеро Шарташ, рядом с которым расположен лесопарк с большим количеством дорожек.

- Парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского. Здесь можно кататься по лесным тропам или же сразу отправиться к переулку Базовый, а после него – в Парк российских лесоводов.

- Уктусский лесопарк. Отличное место для кардиотренировки перепады высот составляют от 50 до 100 метров.

Маршрут. Фото: Google Maps

Сегодня велосипед сложно назвать предметом роскоши. Да, на рынке есть модели, которые стоят и по 500 тысяч рублей, но есть и большой выбор бюджетных вариантов. При этом транспорт разнообразен настолько, что сложно сделать выбор. Разнообразие моделей и большой диапазон цен — все это позволяет велосипеду завоевывать популярность среди других средств передвижения из года в год.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ВЕЛОСИПЕДИСТА

Производители велосипедов к каждому новому сезону улучшают транспорт с помощью современных технологий, делая его еще более комфортным и безопасным. Однако сами владельцы часто забывают, что один из важнейших факторов безопасности - знание и соблюдение правил дорожного движения. О них уральцам еще раз напомнили в Управлении Госавтоинспекции по Свердловской области.

По закону, велосипед считается «транспортным средством», и к велосипедистам применимы многие правила, затрагивающие ТС и их водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Стань заметным. Велосипедист, который использует световозвращающие элементы на одежде и на велосипеде, намного заметнее на дороге для водителей. Его видно при пересечении дороги, при движении в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, во время дождя и других осадков.

Велосипед должен иметь передний фонарь - с ним хорошо видно дорогу, и световозвращатель. Альтернатива - фонарь красного цвета.

Велосипед должен иметь еще и «ходовые огни», и они должны работать днем. Совсем как на автомобилях. Многие об этом забывают.

Правила, в том числе по обеспечению видимости велосипеда и водителя на дороге, прописаны в разделе 24 ПДД РФ «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Защити себя. Использование шлемов, налокотников, наколенников велосипедистами не прописано в ПДД, за это не предусмотрена ответственность. Но Госавтоинспекция настоятельно рекомендует велосипедистам использовать данные виды средств пассивной безопасности, потому что это поможет избежать травм даже при падении с велосипеда. Особенно средства защиты нужно использовать детям, так как они более подвержены падениям в силу того, что не обладают навыками уверенного катания.

3. Зрительный контакт с другими участниками движения. Не стесняйтесь смотреть на водителей автомобилей во время остановки - так вы убедитесь, что вас заметили и не пытаются подрезать на перекрестке во время включения зеленого сигнала светофора.

4. Следите за обстановкой на дороге. Важно быть внимательным на дороге и не отвлекаться на музыку в наушниках или считать ворон по сторонам.

5. Двигайтесь там, где разрешено. Согласно правилам дорожного движения, велосипедистам старше 14 лет разрешено движение по краю проезжей части в один ряд или по специально выделенной полосе, а также по велодорожкам, велопешеходным дорожкам.

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части - в следующих случаях:

- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;

- габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;

- движение велосипедистов осуществляется в колоннах;

по обочине - в случае, если

- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:

- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;

- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

6. Ходите по зебре пешком. Если вы пересекаете проезжую часть дороги, то, согласно правилам дорожного движения, должны сойти с велосипеда и перейти дорогу по зебре, ведя велосипед рядом и подчиняясь правилам для пешеходов.

Подъехав к перекрестку, регулируемому светофором, велосипедист обязан остановиться. Если горит красный свет, ему следует стоять среди пешеходов спешившись, ждать зеленого сигнала. По сигналу светофора перейти через дорогу, ведя сбоку велосипед. Затем можно продолжить поездку дальше.

В Управлении Госавтоинспекции по Свердловской области уточнили, что родители часто сами подают неправильный пример детям, когда вместе с юными велосипедистами пересекают дорогу, не спешиваясь. Это основное нарушение, которое, к сожалению, становится причиной ДТП с участием велосипедистов. Если во время совместных поездок родители контролируют ситуацию на дороге и могут предвидеть опасные ситуации, то самостоятельно малыши не могут себя обезопасить. В силу возрастных, психофизиологических особенностей они просто не замечают приближающийся, спешащий или выезжающий из-за поворота автомобиль.

Родители должны показывать детям положительный пример. Если ребенок видит, что взрослый соблюдает ПДД, то и сам будет поступать точно так же.

7. Уступайте дорогу пешеходам. Велосипедисты, не достигшие 14 лет, не имеют право выезжать на проезжую часть. А взрослые велосипедисты могут двигаться по тротуару, только если ни сопровождают детей, которые едут на велосипеде, и если движение по проезжей части невозможно.

8. Правильно подавайте сигналы рукой. Остановка: любая рука, поднятая прямо. Поворот направо: правая рука, вытянутая в соответствующую сторону. Поворот налево: то же самое, но левой рукой в левую сторону. Альтернативные варианты для обозначения поворота: велосипедист, предупреждающий о повороте направо, может поднять вверх левую руку, согнутую в локте под прямым углом. При повороте налево правую руку.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».