Борьбу с огнем ведут более тысячи человек и свыше 190 единиц спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 23 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 22 мая, удалось ликвидировать 22 лесных пожара на площади 1,8 тысячи гектаров.

- Борьбу с огнем ведут более тысячи человек и свыше 190 единиц спецтехники, задействована спецавиация, - рассказали в департаменте информполитики региона. Угрозы населенным пунктам нет.

По данным МЧС, вчера в тушении пожаров были задействованы четыре борта авиации РСЧС, которые сделали 10 сбросов воды.

Благодаря действиям специалистов площадь пожаров в регионе за сутки уменьшилась на 2,7 тысячи гектаров. Были потушены крупные возгорания в муниципальном образовании Алапаевское, в Гаринском, Березовском, Тугулымском и Режевском городских округах.

По данным на 09:00 23 мая, в регионе действует 27 пожаров на площади 2,8 тысячи гектаров. Из них локализовано 16 возгораний на общей площади 1,6 тысячи гектаров. В том числе не распространяются природные пожары в Сухом Логу, а также Шалинском, Березовском, Новолялинском, Полевском, Серовском городских округах.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.