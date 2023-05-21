«Уходи оттуда!»: Жители дома в Арамили в панике выкидывали вещи из окон во время страшного пожара

Во время пожара жители барака выбрасывали вещи из окон. Фото: паблик "Арамиль Онлайн" в ВК

В городе Арамиль, что в нескольких километрах от Екатеринбурга, днем 21 мая загорелись хозяйственные постройки у дома №7 по улице Ломоносова. В считанные минуты огонь перекинулся на двухэтажный многоквартирный дом, жители которого перед эвакуацией в панике выбрасывали вещи из окон. В это время огонь стремительно распространялся по кровле строения.

- Уходи оттуда! - кричали с улицы местные жители женщине, которая продолжала выкидывать из окон вещи, когда кровля уже зашлась огнем.

На месте работает 31 пожарный. Фото: МЧС по Свердловской области

До приезда пожарных из барака успели выбежать 36 жильцов, включая семь детей. Огонь быстро охватил кровлю. В этом время к месту ЧП подоспели спасатели – с огнем боролся 31 человек и десять единиц спецтехники.

Фото: МЧС по Свердловской области

- Огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа. По оперативной информации площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, - сообщают в МЧС по Свердловской области. - Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них семь детей. Информация о пострадавших не поступала.