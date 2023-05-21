В Екатеринбурге состоялась «Ночь музеев-2023»: показываем, как прошла акция

На «Ночи музеев-2023» работало 140 площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотни горожан 20 мая отказались от сна в пользу культурного обогащения, ведь Екатеринбург присоединился к ежегодной акции – «Ночь музеев-2023». Самые популярные и известные музеи, а также относительно новые экспериментальные площадки открыли для посетителей двери до самого позднего часа.

Основная программа стартовала в 19:00: к информационному центру возле Водонапорной башни на Плотинке стянулись тысячи горожан. У всех в руках буклеты, все составляли маршрут и удивлялись самой маленькой выставке в мире рядом со стендами.

Для уральской столицы это уже 17-тая «Ночь музеев». Всего в Екатеринбурге было открыто 140 выставочных пространств, а 14 из них участвовали в акции впервые. Например, впервые для горожан устроили экскурсии по мэрии города. Также среди дебютантов были Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, лицей имени С. П. Дягилева и другие площадки.

Темой нынешней «Ночи музеев» стал юбилей Екатеринбурга. Поэтому большинство музеев подготовили программы, связанные с 300-летней историей уральской столицы. Среди особенно ярких шоу стало шествие двойников деятелей мировой культуры и политики, посещавших Свердловск в ХХ веке. Дефиле прошло в Музее истории Екатеринбурга.

Актеры в костюмах поэта Владимира Маяковского и даже кубинских революционеров Фиделя Кастро и Че Гевары вызвали у публики восторг, горожане полностью заполнили зрительский зал.

Тем временем, в разные музеи выстраивались длинные очереди, посетители акции шли на экскурсии в Музей изобразительных искусств, Водонапорную башню, в креативный кластер «Л52» и много куда еще. Толпы любознательных уральцев с экскурсоводами гуляли даже по знаковым улицам города. Показываем, как это было. Еще больше фото смотрите тут.

Акция началась в 19:00 у Водонапорной башни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане выбирали маршруты Фото: Алексей БУЛАТОВ

А рядом был "Самый маленький музей", который особенно понравился детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

На экскурсию в Водонапорной башне выстраивались длинные очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Музее истории Екатеринбурга молодые актеры стали двойниками важных деятелей, приезжавших в Екатеринбург. На фото двойник Владимира Маяковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Публика была в восторге от шествия исторических двойников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бывшем кинотеатре "Колизей" театр "Провинциальные танцы" создали необычные экспозиции: интерактивная выставка-лабиринт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно гостям понравился перформанс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ тоже было многолюдно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гости с интересом рассматривали экспонаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соседний Музей изобразительных искусств тоже вызвал ажиотаж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетители Музея ИЗО внимательно слушали экскурсоводов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Были и те, кто знакомился с живописью самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Пушкина десятки горожан знакомились с уличным искусством с экскурсоводами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интерес был прикован к муралу, посвященного снесенной телебашне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом, в Литературном квартале, горожане знакомились со словами из "Уральского словаря" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В креативном кластере "Л52" особенно многолюдно. Гости знакомятся с экспонатами и танцуют вальс под игру девушки на пианино Фото: Алексей БУЛАТОВ

В "Л52" много экспонатов. Одна из выставок с куклами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть выставки посвящена уральскому конструктивизму и прошлому "Дома-расчески", где и создан кластер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но можно было посмотреть и на выставку пельменей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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