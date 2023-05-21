В Екатеринбурге состоялась «Ночь музеев-2023»: показываем, как прошла акция

На «Ночи музеев-2023» работало 140 площадок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотни горожан 20 мая отказались от сна в пользу культурного обогащения, ведь Екатеринбург присоединился к ежегодной акции – «Ночь музеев-2023». Самые популярные и известные музеи, а также относительно новые экспериментальные площадки открыли для посетителей двери до самого позднего часа.
Основная программа стартовала в 19:00: к информационному центру возле Водонапорной башни на Плотинке стянулись тысячи горожан. У всех в руках буклеты, все составляли маршрут и удивлялись самой маленькой выставке в мире рядом со стендами.
Для уральской столицы это уже 17-тая «Ночь музеев». Всего в Екатеринбурге было открыто 140 выставочных пространств, а 14 из них участвовали в акции впервые. Например, впервые для горожан устроили экскурсии по мэрии города. Также среди дебютантов были Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, лицей имени С. П. Дягилева и другие площадки.
Темой нынешней «Ночи музеев» стал юбилей Екатеринбурга. Поэтому большинство музеев подготовили программы, связанные с 300-летней историей уральской столицы. Среди особенно ярких шоу стало шествие двойников деятелей мировой культуры и политики, посещавших Свердловск в ХХ веке. Дефиле прошло в Музее истории Екатеринбурга.
Актеры в костюмах поэта Владимира Маяковского и даже кубинских революционеров Фиделя Кастро и Че Гевары вызвали у публики восторг, горожане полностью заполнили зрительский зал.
Тем временем, в разные музеи выстраивались длинные очереди, посетители акции шли на экскурсии в Музей изобразительных искусств, Водонапорную башню, в креативный кластер «Л52» и много куда еще. Толпы любознательных уральцев с экскурсоводами гуляли даже по знаковым улицам города. Показываем, как это было. Еще больше фото смотрите тут.
Акция началась в 19:00 у Водонапорной башни
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горожане выбирали маршруты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А рядом был "Самый маленький музей", который особенно понравился детям
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На экскурсию в Водонапорной башне выстраивались длинные очереди
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Музее истории Екатеринбурга молодые актеры стали двойниками важных деятелей, приезжавших в Екатеринбург. На фото двойник Владимира Маяковского
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Публика была в восторге от шествия исторических двойников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В бывшем кинотеатре "Колизей" театр "Провинциальные танцы" создали необычные экспозиции: интерактивная выставка-лабиринт
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Особенно гостям понравился перформанс
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ тоже было многолюдно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Гости с интересом рассматривали экспонаты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Соседний Музей изобразительных искусств тоже вызвал ажиотаж
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Посетители Музея ИЗО внимательно слушали экскурсоводов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Были и те, кто знакомился с живописью самостоятельно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На улице Пушкина десятки горожан знакомились с уличным искусством с экскурсоводами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Интерес был прикован к муралу, посвященного снесенной телебашне
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рядом, в Литературном квартале, горожане знакомились со словами из "Уральского словаря"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В креативном кластере "Л52" особенно многолюдно. Гости знакомятся с экспонатами и танцуют вальс под игру девушки на пианино
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В "Л52" много экспонатов. Одна из выставок с куклами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Большая часть выставки посвящена уральскому конструктивизму и прошлому "Дома-расчески", где и создан кластер
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Но можно было посмотреть и на выставку пельменей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru