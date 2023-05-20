«Моча против скальпеля врача»: шесть любопытных историй от врачей о самых популярных травмах

Мы собрали несколько любопытных историй от врачей-травматологов Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 мая отмечается Всемирный день травматолога. К этой дате «КП – Екатеринбург» собрала несколько историй от врачей травмпунктов Екатеринбурга. Они написаны от первого лица и на условиях анонимности.

РОДИВШИЕСЯ В РУБАШКЕ

Не всегда это дело везения. Хочется спросить наших граждан – вот зачем вы подходите к самому краю тротуара если хотите перейти дорогу? Нет, кому-то, конечно, может повезти, как повезло одной нашей пациентке во время моего дежурства в стационаре, их привезла скорая помощь. Дело было так: машина после ДТП вылетела с перекрестка на тротуар и сбила их с мужем. Они стояли в нескольких сантиметрах от дороги. Конечно, они не виноваты. И конечно, пара царапин у ее мужа и два очень скромных перелома у нее – это ничто после того, как автомобиль подбросил их на несколько метров над капотом. А если бы было иначе?

Чем раньше вы обратитесь в травмпункт, тем лучше Фото: Алексей БУЛАТОВ

КЛЕЩЕВОЙ МАРАФОН

И еще о внимательности наших граждан. Вот, казалось бы, только мертвому ещё не объяснили, что надо прививаться от клещевого энцефалита, ходить в лес в соответствующей одежде, использовать репелленты, осматривать себя и близких после таких походов. Но нет, это не наш сценарий.

Уже этой весной, семья: мама, папа, сын. Ехали от бабушки из области, решили зайти в лес за цветочками. Приехали домой, поужинали. Первого клеща мама нашла у сына на груди. Приехали к нам в травмпункт, клеща удалили. Через два часа мама появляется снова: ещё один клещ, на этот раз у неё на спине. Удалили. Под утро приехал папа – у него уже два клеща. Хочется спросить – вам времени не жаль своего, не говоря уже о здоровье? Они просили выписать им всем антибиотики для профилактики, собирались обследовать этих клещей. Не ищет наш народ легких путей!

«ЯИЧКИ ВКРУТУЮ»

Сейчас начинается банный сезон. А знаете, какая самая частая травма у мужчин в бане? Это ожог яичек и мужского полового органа. Может быть, это женщины проверяют температуру воды в тазике рукой, а мужики в подавляющем большинстве случаев плещут себе из ковшика на живот. Так вот боль при таком ожоге – адская, и тут не надо прикладывать к ожогу ничего, не надо точно мазать маслом и разными мазями. Максимально обезболить (только не спиртным) – и ехать в травму немедленно.

ПАЛЬЦЫ РАЗЛЕТЕЛИСЬ ОТ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ

Было такое во время дежурства в стационаре, когда к нам привозили мужика с окровавленной повязкой на руке и отдельно в пакетике – его пальцы. Циркулярная пила… сколько после нее осталось инвалидов – хорошо, если люди потом могут работать на своей основной работе. К сожалению, у того пациента так и остались культи пальцев – много времени прошло с момента травмы, кисть восстановить не удалось.

С какими только случаями не сталкивались опытные травматологи за годы работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

МИЗИНЕЦ – ЭТО СОВСЕМ НЕ ШУТКА

Была у нас пациентка – студентка, молодая, лет 20-ти. Дома бегала, ударила о косяк двери мизинец на ноге. Пришла к нам дней через пять после травмы, когда синяк уже был на полстопы. Рентген, гипс, написали ей следующую явку. Как-то вышли с коллегой на перекур – смотрим, на лавочке около травмпункта сидит эта барышня, снимает свой ботиночек, достает из сумочки наш гипс и надевает его на ногу. Потом зашла в кабинет, я её спрашиваю: «Гипс не снимали?» - нет, говорит, не снимала, причём уверенно так. Что могу сказать – пришлось лечить её дольше обычного, точнее – дольше того срока, если бы она гипс свой носила, потому что палец сросся неправильно. А у неё ведь столько ещё впереди – свадьба, туфельки узкие на каблучках, куда она с таким пальцем?

Вообще, мизинцы на ногах наши пациенты ломают иногда странным способом – одной женщине палец на ноге «помогла» сломать собака – бросилась встречать хозяйку, та упала. Руку ушибла, мизинец на ноге сломала. Школьник как-то рюкзак свой с учебниками на ногу уронил – не знаю, может быть, коньки там у него были, но факт перелома, как говорится, налицо.

МОЧА ПРОТИВ СКАЛЬПЕЛЯ ВРАЧА

Наверное, ни один врач в мире, кроме врача-травматолога, не сталкивается с таким количеством суеверий в своей работе: бабушку, если она упала с табуретки и не может встать, родственники зачем-то держат неделю в кровати и только потом везут к врачам. А в неделю прикладывают к ее тазобедренному суставу «целебную» мочу ее правнука. Не будет эффекта от мочи! А чем раньше бабушка попадет к травматологам, тем больше шансов на то, что она сможет своими ногами прийти на свадьбу к этому правнуку.

20 мая отмечается Всемирный день травматолога

Наши пациенты до сих пор используют с целью лечения медвежью желчь, разные жиры – от маргарина до гусиного сала, которое хранилось больше десяти лет в непонятных условиях, мочу – как свою, так и родственников, привязывают на сломанные руки и пальцы красные нитки. Стоит ли говорить, что мы живём в 21-м веке, когда пожилой человек после перелома шейки бедра может начать ходить уже в ближайшие дни в том случае, если ему сделают операцию. А тут нитки и моча.

И не забудьте, пожалуйста, что все бумаги, в том числе и ответы на жалобы, врачам-травматологам приходится писать во время дежурства или до или после работы в операционной. А пациенты – это люди, которые мешают медперсоналу работать с медицинской документацией. Шутка! Просто берегите себя и попадайте к нам пореже.

СОВЕТ ТРАВМАТОЛОГА

Если пешехода сбили во время ДТП или если ребёнок выпал с высоты, то не надо экспериментально выяснять – может он стоять или нет и что там сломано. Максимум, что можно сделать – осторожно повернуть ему голову на бок, чтобы человек не захлебнулся рвотными массами, да и этого тоже лучше самим не делать. Поднимать, ставить на ноги, везти в стационар человека с травмой позвоночника, не зафиксировав его так, чтобы не навредить её больше – нельзя категорически.

А ещё у нас многие мамы любят: дите ударило руку, или «вроде бы вывихнуло», так первое что мама делает – попробует сама «вправить» (или проверить на целостность). Она дёргает со всей силы, и отломки кости, если таковые есть, расходятся ещё больше. В итоге там, где можно было бы обойтись гипсом, уже делают операцию.