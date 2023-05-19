«Смех продлевает жизнь и сокращает срок»: Андрей Рожков заявил о готовности выступать в исправительных колониях

Андрей Рожков много лет занимается благотворительностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков вместе с командой импровизаторов «Пара Фраз» посетил исправительную колонию в Екатеринбурге. Артисты показали для заключенных ИК-10 сценки о трудоустройстве, создании семьи и воспитании детей после выхода на свободу. В разговоре с «КП-Екатеринбург» шоумен признался, что готов также отправиться в тур по свердловским колониям.

- Сейчас мы с ребятами оцениваем, как нам удалось выступить, не получился ли первый блин комом. Есть в планах посетить и другие колонии. Дальше надо будет договариваться с руководством ведомства. Я думаю, вышедшим на свободу заключенным необходима социализация. Важно чтобы у них было желание вернуться и прилагать усилия для этого. Мы бы хотели через юмор как-то вдохновить их. То есть наши выступления несут еще и воспитательный характер, - рассказал актер.

Также Андрей Рожков и представители надзорного ведомства побывали в столовой для осужденных и мебельном цеху ИК-10. Фото: пресс-служба ГУФСИН

Шоумен вместе с командой «Пара Фраз» показали сценки о жизни заключенных после выхода на свободу. Фото: пресс-служба ГУФСИН

Поучаствовать в мероприятии Андрея Рожкова пригласила команда импровизаторов «Пара Фраз».

- Мои хорошие друзья обратились ко мне с оригинальным предложением. Пришли и сказали: «Андрей, а не выступить ли нам в тюрьме». Я, конечно, сказал им: «А если понравится?». А они ответили, что тогда поедем с концертами по тюрьмам. Я поддержал идею. Считаю, что смех не только продлевает жизнь, но и сокращает срок, - сказал во время выступления Рожков.

Шоумен не первый раз посещает ИК. Артист «Уральских пельменей» нередко занимается благотворительностью. В интервью «КП-Екатеринбург» он рассказал, что его вдохновляет помогать людям.

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