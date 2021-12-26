Актер пожелал ребятам оставить все плохое в прошлом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков поздравил осужденных подростков с Новым годом. Также вместе с артистом в Кировоградскую колонию приехали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, омбудсмен области, представитель интерпола. В сопровождении начальника Кировградской ВК полковника внутренней службы Руслана Юсупова они посетили школу при учреждении, где собрались воспитанники.

- В колонии подростки получают среднее и профессиональное образование. Около 50 ребят трудятся на пошиве изделий. С начала года здесь произвели продукции на сумму около 10 миллионов рублей, - рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Андрей Рожков пожелал воспитанникам лучше учиться, ведь это поможет приобрести хорошую профессию и найти себя в жизни, а также оставить все плохое в прошлом.

- Желаю, что все проблемы и с законом, и личные, остались в этом году, а в следующем с чистой совестью начните год с нуля. Стремитесь только вперед, в светлое будущее, - сказал молодым людям актер.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

А Татьяна Мерзлякова поздравила ребят с наступающим Новым годом, пожелав успехов в учебе, здоровья мальчикам и их родным.

Напоминаем, что недавно Андрей Рожков рассказал «КП»-Екатеринбург о самом экстремальном праздновании Нового года, а также поведал, скучает ли по коллективу «Уральские пельмени».

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