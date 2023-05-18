Медицинский «Форбс»: топ-5 свердловских врачей с зарплатой от 300 тысяч рублей

У лидера рейтинга среднемесячная зарплата составила 466 тысяч рублей в месяц. Фото: сгенерировано нейросетью imagen

Региональный Минздрав 18 мая опубликовал данные о зарплатах главных врачей свердловских больниц за 2022 год. Разброс сумм оказался довольно большим. Зарплата главврачей больниц начинается от 100 тысяч рублей и доходит до сумм свыше 400 тысяч рублей за месяц.

«КП-Екатеринбург» узнала, кто из медиков Среднего Урала лучше всех зарабатывал в прошлом году.

Лидером рейтинга оказался Владимир Сорочинский. Именно он получал самое большое денежное вознаграждение за свою работу в 2022 году. Работал медик в Областном паталогоанатомическом бюро, где зарабатывал по 466 тысяч рублей в месяц. Затем Владимир Сорочинский занял пост главного врача больницы в Верхней Салде. Правда, проработал там он всего три дня и был уволен в феврале 2023 года.

Второе место рейтинга самых высокооплачиваемых главврачей области занял директор Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии Николай Кунгуров. Его заработная плата в прошлом году в среднем составляла 391 тысячу рублей в месяц.

«Бронзу» взял главный врач Свердловского областного онкологического центра Борис Мейлаха. Его среднемесячный доход в прошлом году составил 364 тысячи рублей в месяц.

Четвертое место списка – у Александра Прудкова, главного врача Городской клинической больницы № 40. Его среднемесячная заработная плата составила 351 тысячу рублей.

Пятое место – у главного врача Краснотурьинской горбольницы Андрея Малькова: 347 тысяч рублей.

В топ-5 списка не попали некоторые видные свердловские медики. В их числе главный врач областного противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева. По итогам прошлого года ее среднемесячная зарплата составила 335 тысяч рублей.

Директор Областного медицинского колледжа Ирина Левина зарабатывала по 316 тысяч рублей в месяц. Такой же суммой довольствовался и главврач Областной психиатрической больницы Олег Сердюк. Главный врач областного центра по борьбе по СПИД Анжелика Подымова попала в наш список с зарплатой в 314 тысяч рублей, а зарплата главврача Ивдельской ЦРБ Алексея Баженова составили 313 тысяч. А вот Александр Орлов, главврач Областной станции переливания крови 300-тысячный рубеж перешагнуть не смог. Его среднемесячная зарплата в прошлом году составила 294 тысячи рублей.

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