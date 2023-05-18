Поехали, ребята! В Госавтоинспекции напомнили, как правильно перевозить детей в автобусах и личном транспорте

Ответственность за нарушения перевозки детей предусматривается по разным статьям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Впереди лето. Родители оформляют детям путевки в загородные лагеря отдыха или планируют семейные путешествия на легковом автомобиле. Впереди многих ждет дорога. Какой гладкой она будет, зависит от взрослых.

Как правильно и безопасно организовать поездку юных уральцев, рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции Свердловской области Александр Порубенко.

Он отметил, что с 2020 года организованная перевозка групп детей регламентирована Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527, где прописан весь порядок подачи документов на перевозку детей, требования к автобусу и водителю. Среди таких требований – оснащение автобуса ремнями безопасности, желтым световым сигналом на крыше, который виден на 360 градусов другим участникам дорожного движения, и знаками «Дети» спереди и сзади.

ТРЕБОВАНИЯ К ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗЧИКАМ

Что касается требований к водителю, то у него должно быть водительское удостоверение категории D и стаж вождения не менее двух лет. За последний год он не привлекался к административной ответственности в виде лишения права управления.

Автобусы должны быть в исправном техническом состоянии и иметь ограничитель скорости – не более 60 км/ч. Они должны быть оснащены тахографом - системой контроля режима труда и отдыха водителя, а также системой ГЛОНАСС для онлайн отслеживания маршрута.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ежегодно в автоинспекцию по Свердловской области поступает более 45 тысяч уведомлений на перевозку детей. В регионе более 200 компаний занимаются постоянными автоперевозками детей, всего они задействуют для этого 700 автобусов. Есть и иные компании, которые оказывают такие автоуслуги.

Машины Госавтоинстпекции сопровождают колонну из трех и более автобусов с детьми.

Перед тем, как ребята отправятся в лагерь, организаторы поездки обязаны уведомить Госавтоинспекцию о поездке.

Срок подачи таких уведомлений зависит от маршрута перевозки детей.

- Организованные перевозки детей – более восьми несовершеннолетних в сопровождении педагогов или родителей – находятся на особом контроле. И если организации не укладываются в определенные сроки, уведомления всё равно нужно подавать, потому что мы рассматриваем их ежедневно и оперативно, – подчеркнул Александр Порубенко.

Если учреждение, откуда убывают дети, планирует маршрут в пределах одного муниципального образования – то уведомляют не позднее, чем за 12 часов до старта.

Для междугородней поездки – за 24 часа, между регионами – за 48 часов.

Если необходимо сопровождение детей машинами Госавтоинспекции, то документы подаются за 10 дней.

Все нарушения требований безопасной перевозки детей наказываются штрафом Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЕМЕЙНЫЙ АВТОТУР

Сегодня люди стали больше путешествовать на легковых автомобилях. И вопрос, где и как разместить ребенка на сидениях автомобиля, также определяют правила безопасности на дорогах.

Александр Порубенко напомнил, что дети до 7 лет должны ездить в детских удерживающих устройствах (ДУУ) на заднем сидении автомобиля. По статистике, самое безопасное место в машине – место за водителем.

С 7 до 11 лет – допускается поездка на переднем сидении, но с использованием ДУУ, соответствующего весу и росту ребенка.

С 12 лет допускается перевозка детей без ДУУ, с пристегнутым ремнем безопасности.

Применяются удерживающие устройства пяти категорий: люльки группы 0 – для детей весом менее 10 кг; группа 0+ – менее 13 кг; 1-я группа – 9-18 кг; 2-я группа – 15-25 кг; 3-я группа – 22-36 кг.

Также можно использовать бустер – устройство с жестким каркасом без спинки. Оно приподнимает ребенка для пристегивания штатным ремнем безопасности. Главное, чтобы ремень проходил не по шее, а по груди ребенка.

- Специальное устройство своими ремнями и конструкцией удерживает маленького пассажира, и в случае дорожно-транспортного происшествия ребенок получает минимум травм или не получает их вовсе. Но и взрослые должны быть пристегнуты. В одном из ДТП, когда ребенок был пристегнут, а взрослый пассажир нет, взрослый придавил ребенка, – привел трагичный пример Александр Порубенко.

При этом он отметил, что устройства в виде треугольников на ремень использовать категорически нельзя. По итогам краш-тестов эти треугольники со своим назначением не справились.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пристальное внимание водителя на дорожную обстановку – это важный аспект безопасности.

Однако не все это понимают и соблюдают. Отвлекаются. И ДТП случаются в момент разговора по телефону, или наклоняются за упавшей бутылкой воды, или на ходу пытаются успокоить плачущего ребенка. Остановитесь и успокойте своего малыша. Некоторые самоуверенные родители-водители садят ребенка на колени и дают порулить. Все эти моменты становятся источником повышенной опасности.

Все нарушения требований безопасной перевозки детей наказываются штрафом.

Так, водитель легкового частного автомобиля наказывается штрафом в размере трех тысяч рублей. Если транспортное средство принадлежит юридическому лицу, то еще выписывается штраф на должностное лицо – 25 тыс. рублей.

В такси: если это физлицо, то штраф водителю – 3 тыс. рублей; если юридическое лицо, то плюс 25 тысяч рублей штрафа таксомоторному предприятию.

Ответственность за нарушения перевозки детей предусматривается по разным статьям. Штраф может составлять от трех тысяч до ста тысяч рублей.

- Мы работаем с пассажироперевозчиками с 2014 года, - подчеркнул Александр Порубенко. – Этот вид деятельности привели в соответствие всем требованиям. Госавтоинспекция регулярно проводит рейды, профилактические мероприятия. Ежегодно в каникулы выявляем от трех до пяти нарушений, это незначительные случаи. Но напомню уральским водителям и родителям за рулем, будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности!