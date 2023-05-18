Курьер из Екатеринбурга начал работать на мошенников, после того, как те обманули его бабушку

Поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров парню предложили через соцсети Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 20-летнего парня задержали по подозрению в 25 эпизодах мошенничества по схеме «Родственник попал в ДТП». Он был курьером злоумышленников, обманывающих пенсионеров по телефону. Полицейским он попался после того, как 26 апреля забрал у бабушки, проживающей на улице Бажова, 350 тысяч. Деньги он должен был передать «работодателям».

- Как пояснил очередной задержанный «курьер», поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие «работодатели», которым он перечислял основную часть похищенного. Подозреваемый уже признал свою причастность к мошенничеству в отношении пожилой пенсионерки, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Парень также признался, что решил пойти в криминальный бизнес после того, как мошенники обманули по аналогичной схеме его пожилую родственницу.

- Мне очень жаль всех тех, кого обманули, - рассказал молодой человек. - Деньги закидывал по банкоматам.

У силовиков есть информация, что молодой человек причастен к еще 24 аналогичным преступлениям в Екатеринбурге. На него завели уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Полиция предупреждает граждан, которые ради легких денег готовы участвовать в противоправных действиях, об уголовной ответственности за подобные деяния, отметили в УМВД России по Екатеринбургу. - Правоохранители также советуют задуматься: стоят ли заработанные несколько десятков тысяч рублей нескольких лет, проведенных в местах лишения свободы.

Также в полиции в очередной раз призывают горожан, особенно пожилых, быть бдительными и не допускать в свой дом посторонних ни под каким предлогом.