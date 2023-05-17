«Мечтаем построить новый дом на месте сгоревшего»: на Урале семья, воспитывающая семерых детей, лишилась крыши над головой из-за пожара

Дом полностью сгорел за 20 минут. Фото: предоставлено героем публикации

В уральской глубинке многодетная семья в миг лишилась крова над головой из-за пожара. Он случился 15 мая в селе Криулино Красноуфимского городского округа. Как рассказывает глава семьи Александр Продовиков, их частный дом полностью выгорел всего за 20 минут.

Семья Продовиковых воспитывает семеро детей, четверо из которых приемные. Самому старшему мальчику 14 лет, а самой младшей девочке всего три годика.

- Мы с женой ушли в садик за младшим ребенком, средние двое были дома, а остальные ребята в школе, учатся со второй смены. В 17:00 мы только вышли из садика, а в 17:15 нам позвонили, сказали, что мы горим. Соседка прибежала вытаскивать детей. Позже в показаниях она сказала, что возгорание началось с машины, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр Продовиков.

В качестве утеплителя дома использовался пенопласт. Поэтому строение вспыхнуло словно спичка. В огне сгинули почти все вещи, уцелел лишь паспорт главы семейства. Минивэн, припаркованный на заднем дворе, тоже выгорел дотла.

- Дознаватели из МЧС пока выясняют причины возгорания. Но, сугубо мое мнение, это был поджог! Дознаватели говорят, что загорелась машина, огонь пошел от ее передней части. А там загораться нечему: машина на ежедневном обслуживании, во двор была загнана для удобства, - рассуждает Александр.

Семейная машина тоже сгорела. Фото: предоставлено героем публикации

Он признается, что среди односельчан есть и завистники, и недоброжелатели, которые раньше часто звонили в опеку, с требованием проверить семью.

- Люди просто насмотрелись московских новостей, где говорят, что опекуны получают миллионы, но в регионах совсем другая ситуация. У нас все скромно, по потребностям: две машины и дом на 200 квадратов для большой семьи. Кто это мог сделать, я даже не догадываюсь, - говорит погорелец.

Много среди односельчан и неравнодушных соседей, желающих помочь. После новости о беде, мигом откликнулись люди и из Красноуфимска. Они начали приносить семье необходимые вещи.

- С нами на контакте и администрация, которая помогает нам по максимуму. Сегодня, например, ездили смотреть новую квартиру. Правда, к сожалению, мы вынуждены от нее отказаться. Будут проблемы с транспортом. Детям придется далеко добираться до школы, а возить их я просто не смогу, - отметил глава семьи.

Сейчас многодетная семья ютится в доме родителей Александра. Продовиковы мечтают, что когда-нибудь им удастся построить новый дом на месте сгоревшего.

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