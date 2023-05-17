«Порвали три троса»: туристы, намертво застрявшие в трясине под Невьянском, рассказали, как их спас загадочный незнакомец на ЗИЛе

Туристы ловили машину несколько часов. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Под Невьянском группа молодых туристов едва не сгинула в глухом уральском лесу. Выбраться им удалось благодаря неравнодушному незнакомцу. Деталями произошедшего туристы поделились с «КП-Екатеринбург».

В поездку группа, состоящая из двух мужчин и одной девушки отправилась 15 мая. В район села Быньги туристы отправились на старенькой Honda – хотели своими глазами взглянуть на аэродром, на котором приземляются легкомоторные самолеты.

- Изначально мы ехали в заброшенный аэродром. Когда до него доехали, он оказался закрыт. Решили его объехать по лесу, где застряли в торфянике, - вспоминает Дмитрий, один из участников группы.

Иномарка намертво застряла в грязи. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Поняв, что выбраться самостоятельно не удастся, группа попыталась вызвать МЧС. Однако сделать это не получилось из-за отсутствия связи. В итоге туристам пришлось через лес пробираться до ближайшей трассы. Однако и здесь не все оказалось гладко.

- Мы стояли на трассе, ловили машину пять часов, остановились двое и оба отказались. Один человек согласился нас отвезти обратно, чтобы мы выкапывали из грязи машину лопатами, других вариантов тогда просто не было, - рассказывает Дмитрий.

Вытаскивать автомобиль из трясины троице пришлось до раннего утра. К тому моменту на обуви и одежде компании не осталось живого места.

Спас путешественников загадочный мужчина. Дмитрий рассказывает, что он появился словно из ниоткуда.

- Откуда ни возьмись, подходит прохожий. Делает вид, что он просто гуляет со своей собачкой. Подошел и спокойно говорит: «Да, тяжело вы здесь застряли ребята, тяжело». Поговорил с нами обо всем на свете, а потом выяснилось, что он приехал на грузовике ЗИЛ, и готов нас вытащить, - рассказал о деталях чудесного спасения екатеринбуржец.

Туристы пробыли в лесу около суток. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Даже при помощи такой мощной машины как ЗИЛ, выбраться сразу не удалось. При первых попытках освободить легковушку из грязевой ловушки оборвались два троса, и только третий выдержал нагрузку.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщений о помощи по данному ЧП не получали. Предположительно, до спасателей просто не дошел сигнал.

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