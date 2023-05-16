«Почта России в полном объеме выполняет поставленные задачи по доставке пенсий»

Дмитрий Киселев, директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области

О том, как в нашей области прошла передача этой ответственной функции, в интервью рассказал директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области Дмитрий Киселев.

– Дмитрий Николаевич, в чем была необходимость передачи функций доставки пенсий Почте России?

– Было необходимо обеспечить бесперебойную доставку пенсий, причем даже в самые отдаленные населенные пункты. Практика последних лет показала, что в некоторых регионах у частных операторов возникали сложности с доставкой пенсий в труднодоступные поселки или в периоды природных катаклизмов.

С учетом этого и было принято решение полностью передать этот функционал государственному оператору и сделать процесс доставки денежных средств прозрачным и более надежным. Ведь Почта уже много лет обеспечивает непрерывность почтового сообщения и оказывает социальные услуги по всей стране – вне зависимости от того, насколько труднодоступен тот или иной населенный пункт. Для примера, более 40 000 пенсионеров в России проживают в таких населенных пунктах, в которые можно добраться только авиатранспортом. И Почта всем регулярно привозит пенсии.

Буквально в этом месяце, к сожалению, нам пришлось столкнуться с работой в условиях ЧС в нашей области. Страшный пожар в Сосьве уничтожил сотню домов. Среди тех, кто остался без жилья, были и пенсионеры, которым как никогда необходимы были их выплаты. Мы связывались с получателями, доставляли им деньги по их фактическому месту пребывания, сделали все от нас зависящее, чтобы пенсионеры получили всё в срок.

– Как происходит переход на новые правила?

– Для пенсионеров переход автоматически произошел с 1 мая – никаких заявлений писать было не нужно. Для удобства были сохранены и прежние официальные даты доставки.

Почта провела большую подготовительную работу, чтобы пройти переходный период без сбоев.

Во-первых, как только был принят закон, мы начали разъяснительную работу – и на местах, и через СМИ. Консультации и сейчас ведутся и по телефону, и лично. Кроме того, почтальоны по обходили пенсионеров заранее, чтобы познакомиться, объяснить ситуацию.

Во-вторых, увеличили штат работников и создали дополнительные участки и оснастили их необходимой техникой. В Свердловской области появилось 19 новых участков доставки пенсий и пособий. Они занимаются только выплатами. Дополнительно сформированы мобильные группы почтальонов. К настоящему времени в эти подразделения принято на работу почти 400 человек.

– А как для вас увеличились объемы работы по доставке пенсий с 1 мая?

– По всей России изменения коснулись 1,2 млн человек. Это около 5% всех пенсионеров. Именно у нас, в Свердловской области получают пенсии наличными около 400 000 человек. До мая этого года половине из них выплаты доставляли альтернативные службы, остальным – Почта России. Конечно, работы у нас стало больше, но каких-то кардинальных изменений не произошло.

– Какие промежуточные результаты вы можете привести по итогам первых двух недель работы в новых условиях? И какие возникают сложности?

– Почта России с 1 мая в полном объеме выполняет все возложенные задачи по доставке пенсий. Так как основной поток выплат традиционно приходится на первую декаду месяца, то, конечно, начало мая ожидаемо было напряженным. В этот период потребовалась усиленная работа наших сотрудников, максимальная мобилизация сил. Но, подводя промежуточные итоги, можно сказать, что переход проходит успешно.

Мы понимаем, что получатели выплат – люди в большинстве своем весьма консервативные и любые перемены воспринимают с волнением. Это немного отразилось на начале выплатного периода. Пенсионеры переживали, что пропустят визит почтальона или звонок в дверь не услышат и, решив подстраховаться, сами шли в почтовое отделение. А в это время почтальоны с документами и деньгами направлялись к ним домой.

Кроме того, выяснилось, что ранее часть жителей по личной договоренности с частными доставщиками получали пенсии не по официальному графику. Поэтому они не всегда ждали почтальонов в нужный день. Например, в городе Серове очереди образовались в первые два дня, когда все шли в кассу, потому что привыкли получать выплаты в первые дни.

К сожалению, невозможно заранее предусмотреть все до мельчайших нюансов, но мы оперативно реагировали на все обращения, донастраивали процессы, чтобы получение пенсий было комфортным для жителей нашего региона.

Нам удалось за первые две недели отработать все моменты и вопросы, которые мы обязательно учтем в дальнейшем. Кроме того, в Свердловской области мы запустили региональный колл-центр по вопросам получения пенсий. Сотрудники регионального управления ответят на любые вопросы с 9:00 до 17:00 по телефону: +7 (343) 227-04-39.

– Представители Почты России ранее сообщали, что организация готова пригласить на работу сотрудников альтернативных компаний-доставщиков. Пригласили?

– Да, все верно, пригласили. И многие бывшие сотрудники частных операторов у нас уже трудоустроены, часть – в процессе оформления. Размер оплаты труда у нас соответствует рынку, так что уже 160 человек в Свердловской области приняли решение о переходе на работу в АО “Почта России”.

– Какими еще услугами Почты России могут воспользоваться пенсионеры, когда им доставляют выплаты на дом?

– Почта России – это единственная организация, которая может на дому принимать оплату за услуги ЖКХ и электроэнергию, за телефонные и другие услуги. На протяжении многих лет этот функционал Почты остается востребованными по всей стране, особенно в сельской местности. Кроме того, почтальоны по запросам получателей вместе с пенсией доставляют товары первой необходимости и продукты питания. Поэтому новые правила позволят не только повысить оперативность и надежность доставки пенсий, но и увеличат доступность социальных услуг для пожилых и маломобильных граждан.