Шеф-повара Виталий Истомин и Артем Лосев стали героями кулинарных роликов Polaris

Мастера кулинарного искусства Виталий Истомин и Артем Лосев рекомендуют грили и посуду бренда Polaris. Фото: пресс-служба бренда

Шеф-повара Виталий Истомин и Артем Лосев, основатели проекта AVA, французского бистро Patriki и итальянского ресторана Loona – новые герои кулинарных роликов бренда Polaris. Профессионалы участвовали в кулинарных баттлах, пользуясь исключительно техникой и посудой бренда Polaris. Пять серий, в каждой из которых задания – одно сложнее другого. Победителей здесь выбрать непросто, зато понятно, что с качественными и профессиональными кухонными приборами каждое блюдо получится, как у шеф-повара.

Мастера кулинарного искусства Виталий Истомин и Артем Лосев рекомендуют грили и посуду бренда Polaris, ведь при помощи этих приборов в первом выпуске баттла из простых ингредиентов – баклажана, томатов и сыра – получились ресторанные блюда.

Фото: пресс-служба бренда

- Мы приготовим одно и тоже блюдо разными способами. Для этого у нас есть секретные ингредиенты от Polaris: у меня – шикарная антипригарная сковорода Polaris PRO Collection. Ничто так не преображает простой баклажан, как хороший вок. Блюдо получилось буквально за пять минут: овощи равномерно прожарились и покрылись красивой корочкой. Готовьте, как профессиональный шеф, вместе с техникой Polaris, – рекомендует шеф-повар Виталий Истомин.

- У меня гриль-пресс Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Его можно развернуть на 180 . На одной панели я буду обжаривать баклажаны, а на другой – томаты. При этом можно установить разную температуру. Это очень удобно, так как в этом случае вкусы не смешиваются, – отмечает шеф-повар Артем Лосев.

Кроме того, шеф оценил и набор посуды от Polaris.

- Посуду Fold&Keep удобно хранить. Кастрюли складываются друг в друга как матрешка, а крышки можно сделать плоскими, сложив ручки. Набор занимает мало места на кухне, - сказал Артем Лосев.

Фото: пресс-служба бренда

Каждая серия посвящена новому соревнованию. Например, шефам нужно создать знакомые блюда с ресторанной подачей или выбрать технику так, чтобы приготовить обычного цыпленка, как кулинарный шедевр. Кстати, если вы хотите узнать, как сделать сложное блюдо за 10 минут, то еще один кулинарный баттл шеф-поваров Виталия Истомина и Артема Лосева откроет такой секрет.

Последняя серия раскроет все тайны приготовления пасты, поскольку шефы здесь будут не соревноваться, а объединяться. Смотрите выпуски, запоминайте авторские рецепты и лайфхаки и создавайте свое неповторимое блюдо вместе с профессионалами!

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