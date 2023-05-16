«Будьте живы-здоровы!» Инспекторы Госавтоинспекции и медики напомнили свердловским водителям о страшном провокаторе аварий

В ходе одного из рейдов по профилактике ДТП инспекторы ГИБДД и медики Центра медицины катастроф обследовали более 70 водителей Фото: Ольга ЮШКОВА

Уставший водитель за рулем начинает зевать, его внимание рассеивается, меняется частота пульса и давление. Утомление может привести к ДТП. Значит, пора отдохнуть.

Сотрудники Территориального центра медицины катастроф Свердловской области (ТЦМК) и Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона регулярно проводят совместные рейды, в ходе которых проверяют уровень усталости водителей. Такие мероприятия проходят в рамках межведомственного взаимодействия по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В ходе одного из рейдов по профилактике дорожно-транспортных происшествий инспекторы Госавтоинспекции и медики Центра медицины катастроф обследовали более 70 водителей легковых машин и большегрузов на трассах в Камышлове и Ачите.

Медики уделили особое внимание состоянию водителей, поскольку утомляемость — один из ключевых провокаторов самых страшных аварий.

- Фельдшеры оценивают несколько критериев: уровень артериального давления, частоту сердечных сокращений и дыхания, уровень кислорода в крови, цвет кожного покрова, — пояснила заведующая трассовой службой ТЦМК Ольга Сёмина. – Ориентируясь на эти показатели, можно оценить общее состояние водителя, его готовность продолжать путь. Также на основе собранных данных специалист вовремя заподозрит серьёзное заболевание, рекомендует шофёру посетить врача или, при необходимости, организует транспортировку в больницу.

Уставший водитель за рулем начинает зевать, его внимание рассеивается, меняется частота пульса и давление Фото: Ольга ЮШКОВА

Сотрудники Госавтоинспекции акцентировали внимание водителей на соблюдении правил дорожного движения и проверили тахографы, которые позволяют контролировать режим труда и отдыха автомобилистов.

Автоинспекторы останавливали большегрузы и легковые автомобили и провожали каждого водителя в машину Медицины катастроф, оборудованную необходимым диагностическим оборудованием. Здесь водителя встречали медработники.

Старший фельдшер трассового пункта Камышлов Марина Кухарская пояснила, как проводился осмотр водителей:

- Смотрели основные критерии: давление, температуру, пульс, сатурацию. Всем участникам дорожного движения мы рекомендовали соблюдать режим труда и отдыха, ведь утомление водителя может стать причиной аварии. Многие засыпают за рулем. Необходимо своевременно, как почувствовали усталость, остановиться, умыться прохладной водой, попить чай, но лучший отдых – сон.

Водители с пониманием отнеслись к этому рейду и выходили из медицинского автопункта со словами: «Спасибо! До свидания! Будем живы-здоровы!»

По статистике, в Свердловской области специалисты 12 трассовых пунктов ТЦМК ежегодно оказывают помощь порядка 700 пострадавшим в ДТП. Одной из причин дорожных аварий становится именно усталость водителей. Так, в 2022 году усталость стала причиной 19 ДТП с пятью погибшими, еще 25 человек получили травмы. С начала 2023 года зафиксировано уже девять таких ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили травмы. Подобные совместные рейды Госавтоинспекции и Центра медицины катастроф помогают предотвращать аварии на трассах нашего региона.

Статья опубликована в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».