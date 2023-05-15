В День защиты детей программы готовят театры, музеи, библиотеки и развлекательные центры Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День защиты детей пройдет 1 июня 2023 года. В эту дату культурные и развлекательные площадки Екатеринбурга готовят праздник для самых маленьких посетителей. В день защиты детей в 2023 году в Екатеринбурге можно будет посетить концерты, поучаствовать в большой программе мероприятий, посетить выставки.

День защиты детей в Екатеринбурге 2023: программа мероприятий

Фестиваль света, музыки и танцев «Дельфин Fest»

Каждый год океанариум Екатеринбурга (ул. Щербакова, д. 2Б) презентуют новую программу 1 июня, в День защиты детей. Если вы захотите провести День защиты детей в океанариуме Екатеринбурга, смело отправляйтесь на фестиваль света, музыки и танцев «Дельфин Fest».

На фестивале зрители увидят запоминающиеся номера от дельфинов, морских котиков и белых китов. Участники труппы с помощью танцевальных номеров будут бороться за звание «Золотой дельфин». Лучшего выберут гости океанариума в конце вечера.

Выступления запланированы на 12:00 и 15:00, билеты стоят от 900 рублей.

Мастер-класс «Шаг на сцену»

Артисты Екатеринбургского театра кукол (ул. Мамина-Сибиряка, д. 143) решили поделиться профессиональными секретами с юными зрителями. Если вы хотите посетить мастер-класс в День защиты детей в Екатеринбурге в 2023 году, обратите внимание на задумку творческого коллектива.

Актеры театра расскажут детям от 6 лет секреты ремесла и помогут им сделать первые шаги на большой сцене. Ребята отработают актерское мастерство и владение куклой, речь и сцендвижение, взаимодействие с партнером и импровизацию.

Билет на мастер-класс стоит 450 рублей, занятия состоятся 1 и 2 июня в 11:00.

Удивительный мир Гарри Поттера

Лента о Гарри Поттере прочно вошла в детскую классику. Вечер музыки из фильмов о волшебнике станет подарком для тех детей, кто любит Гарри, Гермиону и Рона. Лауреат международных конкурсов пианист Иван Доброродный исполнит культовые мелодии и отправит гостей Дома музыки (ул. Свердлова, д. 30) во Вселенную Гарри Поттера. Сопровождать фортепиано будет песочная анимация по мотивам сказки.

Билет на концерт стоит 500 рублей. Вечер будет интересен детям от 3 лет, он запланирован на 19:00 1 июня.

В стране невыученных уроков

Сходить в театр на День защиты детей можно, посетив постановку «В стране невыученных уроков» от Театра кукол.

Зрители узнать историю Вити Перестукина, который загадал желание и оказался в волшебной стране, где не надо учить уроки. Теперь его ждет опасное приключение и неожиданные встречи с героями необычной страны.

«В стране невыученных уроков» - это премьера театра кукол, первые показы состоятся в конце мая. Билеты стоят от 600 рублей. Постановка состоится 1 июня в 11:00.