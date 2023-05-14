Специалистам удалось полностью ликвидировать 20 возгораний на общей площади 49,7 тысячи гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь лесных пожаров в Свердловской области удалось сократить в два раза – на 13 мая она составляла 18,5 тысячи гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

- По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, остаются непотушенными 29 пожаров, из них 12 возгораний локализованы и не распространяются, - сообщили в ведомстве.

Спасателям удалось потушить 20 возгораний площадью 49,7 тысячи гектаров. Пожары ликвидированы в Тугулымском городском округе (21,6 тысячи га), в Режевском городском округе (10,4 тысяч га), в Артемовском городском округе (4,7 тысячи га), в Байкаловском районе (4,4 тысячи га) и в Сухом Логу (4 тысячи га).

По данным МЧС по Свердловской области, в тушении пожаров в регионе задействованы более 600 человек и 150 единиц техники, а также семь воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России.

- Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, - сообщают в ведомстве.

Напомним, пожары начали бушевать в регионе еще в конце апреля и продолжались все майские праздники.

В МЧС продолжают призывать уральцев соблюдать особый противопожарный режим.

- В большинстве случаев причиной пожара становится сам человек. Относитесь более ответственно к требованиям пожарной безопасности: не разжигайте костры, не сжигайте мусор, сухую растительность на придомовых территориях, - отмечает сотрудник пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Свердловской области Артем Черновский.

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