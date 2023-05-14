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Происшествия14 мая 2023 6:03

Площадь лесных пожаров в Свердловской области удалось сократить в два раза

Непотушенными остаются 29 пожаров
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Специалистам удалось полностью ликвидировать 20 возгораний на общей площади 49,7 тысячи гектаров

Специалистам удалось полностью ликвидировать 20 возгораний на общей площади 49,7 тысячи гектаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь лесных пожаров в Свердловской области удалось сократить в два раза – на 13 мая она составляла 18,5 тысячи гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

- По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, остаются непотушенными 29 пожаров, из них 12 возгораний локализованы и не распространяются, - сообщили в ведомстве.

Спасателям удалось потушить 20 возгораний площадью 49,7 тысячи гектаров. Пожары ликвидированы в Тугулымском городском округе (21,6 тысячи га), в Режевском городском округе (10,4 тысяч га), в Артемовском городском округе (4,7 тысячи га), в Байкаловском районе (4,4 тысячи га) и в Сухом Логу (4 тысячи га).

По данным МЧС по Свердловской области, в тушении пожаров в регионе задействованы более 600 человек и 150 единиц техники, а также семь воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России.

- Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, - сообщают в ведомстве.

Напомним, пожары начали бушевать в регионе еще в конце апреля и продолжались все майские праздники.

В МЧС продолжают призывать уральцев соблюдать особый противопожарный режим.

- В большинстве случаев причиной пожара становится сам человек. Относитесь более ответственно к требованиям пожарной безопасности: не разжигайте костры, не сжигайте мусор, сухую растительность на придомовых территориях, - отмечает сотрудник пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Свердловской области Артем Черновский.

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