Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в Екатеринбурге:«Мозг американцев поражен русофобией»

Продажи книги «Гонка разоружения» начались в апреле на всех маркет-плейсах и точках оффлайн-продаж страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легендарный военный эксперт Скотт Риттер приехал 12 мая в Екатеринбург. Он презентует свою книгу «Гонка разоружения», опубликованную Издательским домом «Комсомольская правда» при содействии Александра Зырянова, генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Скотт Риттер родился в США во Флориде в 1961 году. Он служил в разведке Корпуса морской пехоты и был инспектором ООН по оружию. Сейчас же Скот Риттер – независимый военный эксперт, часто выступающий с критикой в адрес США и НАТО из-за их участия в разжигании украинского кризиса.

Легендарный военный эксперт Скотт Риттер приехал 12 мая в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продажи книги «Гонка разоружения» начались в апреле на всех маркет-плейсах и точках оффлайн-продаж страны. В ней автор рассказывает о том, как в конце 80-х заключался Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«В 80-Е МЕНЯ УЧИЛИ УБИВАТЬ РУССКИХ СОЛДАТ»

Презентация книги проходила в Историческом парке «Россия – Моя история». Среди гостей были многие известные жители региона. В их числе уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер, ректор УрГЭУ Яков Силин и другие. Книгу Скотта Риттера раскупили еще до начала встречи.

Свое выступление Скотт Риттер начал с краткой истории о том, как он стал экспертом по вопросам разоружения. В юности он изучал историю России и русский язык. Поэтому, когда он поступил на службу в корпус морской пехоты США, его сделали офицером разведки.

Презентация книги проходила в Историческом парке «Россия – Моя история» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сначала, когда я занимался военной разведкой, я тренировался в лагерях в Калифорнии, изучал методы убийства русских солдат. Вы были нашими врагами тогда. У меня была инструкция о том, как защищать мою страну от вас, - говорит Скотт Риттер. - Но в декабре 1987 Рейган и Горбачев подписали договор о ракетах средней и меньшей дальности. В то время минобороны США организовывало ведомство, которое занималось вопросами инспекции. Оно должно было ехать в Россию и смотреть, как соблюдается договор. И кто-то в штабквартире посмотрел мою биографию, увидел строчку про то, что я изучал русский язык и меня туда отправили. А я плохо говорил по-русски (смеется). Когда это выяснилось, меня сначала хотели уволить. Но я был энергичный морпех и нашел способ, как оказаться полезным. Я стал первым экспертом, который физически приехал в СССР. Когда я вернулся в США, то стал экспертом. Мне пришлось выступать перед Конгрессом, администрацией Белого дома и военными в Пентагоне.

Скотт Риттер напомнил, что работы по уничтожению ракет, которые тогда проводились, одно из важнейших событий в истории XX века. Потому, что если бы США и Советский Союз не договорились бы тогда о взаимном разоружении, началась бы ядерная война.

- Но люди забыли об этом договоре, - говорит Скотт Риттер. – Американцы вообще об этом договоре не знают. Да и русские тоже. Поэтому я написал эту книгу, потому что нам нельзя забывать эту историю.

Свое выступление Скотт Риттер начал с краткой истории о том, как он стал экспертом по вопросам разоружения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скотт Риттер известен тем, что часто критикует США и НАТО. На встрече он отметил, что делает это, потому что он патриот и искренне любит свою страну.

- Когда я вижу, как мое правительство ведет политику, наносящую вред международной безопасности, самое патриотичное – это выступать против подобной политики, - отмечает Скотт Риттер. - Давайте зададимся базовым вопросом, почему существует НАТО? Он предполагался для защиты Европы от советской угрозы. Но СССР распался, а НАТО продолжает существовать. Из оборонительного альянса он внезапно превратился в наступательный. Они на Белград стали сбрасывать бомбы, стали менять режим в Ливии... А затем, несмотря на то что они обещали Горбачеву не расширяться ни на один дюйм, тем не менее, мы продолжали расширять НАТО пока оно не достигло Российских границ. И мы провоцировали конфликты, в том числе текущий конфликт в Украине. Мы спровоцировали происходящее в Украине.

ОТКУДА В АМЕРИКЕ ВЗЯЛАСЬ РУСОФОБИЯ

Отдельно Скотт Риттер отметил, что рядовые граждане Америки – хорошие люди. И на самом деле русские люди и американцы даже похожи. Однако правительство США насаждает своим гражданам русофобию.

Отдельно Скотт Риттер отметил, что рядовые граждане Америки – хорошие люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Спросите посла России в США. Спросите его, каково это быть русским в США сейчас, - отмечает Скотт Риттер. - Когда наши правительства обязаны обсуждать разоружение, он один из ведущих экспертов. И каждый день он подвергается унижениям со стороны моего правительства – они его игнорируют, насмехаются, унижают. Они это делают по отношению к послу России. А теперь представьте, что вы владелец ресторана, который на протяжении многих лет угощал всех замечательной русской едой. Однажды вы приходите и видите, что у вас окна выбиты и стены размалеваны антироссийскими лозунгами. Представьте, что любите русскую культуру, идете в музей Метрополитен в Нью-Йорке и вы видите, что русские художники внезапно оказались украинскими. Большинство американцев больше беспокоит безработица и их будущее. А как сделать так чтобы эти американцы не пришли в ярость от того, что миллиарды долларов были отправлены в Украину? Ответ: русофобия. Она реальна, она существует и это угроза.

Во время открытого микрофона Скотт Риттер отвечал на вопросы гостей из зала. Например, один из гостей поздоровался с Риттером, назвав его «Товарищ Скотт» и поинтересовался, как так получилось, что некоторые американские журналисты, внезапно оказываются еще и шпионами. Риттер признал, что похожее в истории отношений двух стран случалось не раз.

- Я понимаю о чем вы говорите (В конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже был задержан американский журналист Эван Гершкович, - Прим. Ред.). Пока ситуация рассматривается в ваших судах. Я не собираюсь обсуждать то, что делают ваши суды на вашей территории. Это ваш закон, ваше право, - сказал Риттер. - Если он действительно журналист, надеюсь, вы его освободите. Но история показывает, что нельзя просто так сказать «он журналист а не шпион, отпустите его». Это показывает признание директора ЦРУ Джона Дейча в том, что они используют журналистов. Поэтому мы не можем принимать такие вещи на веру. В Америке считается, что вы невиновны, пока вина не доказана. Я бы сказал, что Эван не виновен. Задача суда в России – обосновать, что он виновен.

Во время открытого микрофона Скотт Риттер отвечал на вопросы гостей из зала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также один из гостей поинтересовался, не является ли причиной русофобии в США то, что после Второй Мировой войны Америка забрала из Германии многих немецких руководителей, которые были интегрированы во власть.

- Нацистские ученые не только в США приглашались, но и в Советский Союз после войны. Правда, вы потом их послали домой, а мы оставили у себя, - сказал Риттер. – Русофобия была одним из элементов предотвращения роста России.

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДРУЗЬЯМИ»

Одним из гостей встречи был Герой России Сергей Воронин. Скотт Риттер, увидев его награду, отдал ему честь, как патриоту своей страны. Весь зал в этот момент зааплодировал.

- Кто целевая аудитория вашей книги? – поинтересовался Сергей Воронин

- Когда я закончил книгу в 2022 году, мир изменился. Россия и США сейчас в очень напряженном состоянии. Во многих отношениях ситуация сейчас напоминает то, что было в 1980-е. Мне стало понятно, что эта книга не просто история. Это пример, который необходимо показывать всем. Особенно, как я считаю, американскому народу. Книга не то, что была написана для этой цели. Но получилось, что именно на этот рынок она рассчитана. Это история российско-американских отношений. Но она для всех. Пусть все прочитают, изучат эту историю. Пусть у них появится надежда, что есть способ, которым мы можем улучшить наши взаимоотношения.

Рассказал Скотт Риттер и о том, как так получилось, что он, морпех, которого учили убивать русских солдат, внезапно стал «голубем мира», рассказывающем о том, что две страны должны искать точки соприкосновения, а не вражды.

Скотт Риттер известен тем, что часто критикует США и НАТО Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда мы начали свою работу по разоружению в Воткинске в СССР, это был как танец незнакомцев, - сказал Скотт Риттер. - Но в новогоднюю ночь 1988 года советский инженер, который всю жизнь строил ракеты, нацеленные на мою страну, вдруг пригласил меня, морпеха, которого учили убивать русских солдат, к себе домой. Советские квартиры тогда были очень маленькие. Заходишь и видишь все. Никаких секретов. То есть это был акт высочайшего доверия. Он представил меня своей жене, детям, соседям. Мы пообедали вместе. Праздновали Новый год. Вышли из его квартиры, и пошли на городскую площадь, где стояла большая елка. И весь город там собрался. Все общались, смеялись и была любовь. И вот это был момент. Я тогда понял, я не могу убивать этих людей. Это хорошие люди, такие же, как я. Мы должны быть друзьями, а не врагами. Надо повторять этот опыт снова и снова.

Книгу Скотта Риттера «Гонка вооружения» можно приобрести в интернет-магазине издательства «Комсомольская правда»