Ольга Демидова стала новым директором «Комсомольской правды» в Екатеринбурге

Ольга Демидова стала новым директором "КП-Екатеринбург" с 12 мая 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 мая в екатеринбургском филиале издания «Комсомольская правда» сменилось руководство – новым директором стала Ольга Демидова.

Ольга Демидова работает в «КП-Екатеринбург» 8 лет. Она прошла путь от самых начал: менеджер по рекламе, руководитель интернет-проектов, руководитель отдела специальных проектов, коммерческий директор и теперь – директор филиала.

На два года Ольга Демидова уходила из компании. За это время она открыла свой бизнес – рекламное агентство.

В августе 2021 года Ольга вернулась в «КП-Екатеринбург» на позицию руководителя отдела спецпроектов. С 12 мая 2023 года Ольга Демидова работает в должности директора издания «Комсомольская правда – Екатеринбург».