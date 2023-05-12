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Общество12 мая 2023 11:33

Ольга Демидова стала новым директором «Комсомольской правды» в Екатеринбурге

Новый руководитель уже приступил к работе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ольга Демидова стала новым директором "КП-Екатеринбург" с 12 мая 2023 года

Ольга Демидова стала новым директором "КП-Екатеринбург" с 12 мая 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 мая в екатеринбургском филиале издания «Комсомольская правда» сменилось руководство – новым директором стала Ольга Демидова.

Ольга Демидова работает в «КП-Екатеринбург» 8 лет. Она прошла путь от самых начал: менеджер по рекламе, руководитель интернет-проектов, руководитель отдела специальных проектов, коммерческий директор и теперь – директор филиала.

На два года Ольга Демидова уходила из компании. За это время она открыла свой бизнес – рекламное агентство.

В августе 2021 года Ольга вернулась в «КП-Екатеринбург» на позицию руководителя отдела спецпроектов. С 12 мая 2023 года Ольга Демидова работает в должности директора издания «Комсомольская правда – Екатеринбург».

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