Часть денег семья потратила на отдых Фото: соцсети

Свердловский областной суд отказался смягчать меру пресечения семейной паре из Нижнего Тагила, задержанной в начале апреля сотрудниками ФСБ. По данным картотеки суда, 30-летнего сотрудника оборонного завода Данила М. обвиняют по статьи 33 части 5 – статьи 275 УК. Его жене Виктории грозит до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК «Госизмена».

- Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, под стражей по 3 июня, - пояснили в пресс-службе областного суда.

Ранее стало известно, что силовики задержали пару, когда появились сведения о их шпионской деятельности в пользу спецслужб Украины. На допросе Данил с Викторией рассказали, что передали чертежи с одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса России. За это супруги получили вознаграждение в размере ста тысяч рублей. Часть денег семья успела потратить на отдых.

Спецназ ФСБ задержал супругов в начале апреля Фото: соцсети

Напомним, что в конце января 2023 года в Екатеринбурге задержали 31-летнюю Снежану Байрамову. По версии следствия, мать двоих детей помогала гражданскому мужу Григорию Истомину. В заявлении Центра общественных связей ФСБ говорилось о подготовке к теракту на железнодорожной дороге по заданию неонацистов из Украины.

Кроме этого в столице Среднего Урала были задержаны студенты железнодорожного колледжа, которых заподозрили в содействии украинским террористам.