Пару задержали сотрудники ФСБ по месту жительства. Фото: УФСБ по Свердловской области

Молодая семейная пара, проживающая в городе Нижний Тагил Свердловской области, призналась в шпионаже в пользу спецслужб Украины. На допросе муж с женой рассказали, что передачи чертежи с одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса России. За это пара получила вознаграждение в размере ста тысяч рублей. Часть денег семья потратила на отдых.

Вечером, 4 апреля, ФСБ по Свердловской области сообщила о задержании семейной пары, которая задержана по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Напомним, что на минувшей неделе в центре Екатеринбурга задержан корреспондент издания Wall Street Journal Эван Гершкович, которого также подозревают в шпионаже. Он также посещал Нижний Тагил. Теперь вопрос об его аресте держат на контроле в администрации президента США Джо Байдена.

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