В Нижнем Тагиле задержали пару за шпионаж в интересах Украины

Супруги занимались шпионажем на предприятии ОПК. Фото: УФСБ по Свердловской области

В Нижнем Тагиле оперативники ФСБ задержали молодую семейную пару. Их подозревают в шпионаже за одним из предприятий ОПК в интересах Украины. Об это сообщает УФСБ по Свердловской области.

- В Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях проведения Специальной военной операции, - сообщили в свердловском УФСБ.

Во время обыска из квартиры молодых людей были изъяты предметы шпионской деятельности. Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена» в форме шпионажа).

В содеянном пара призналась. Они рассказали, что передали чертежи сотруднику иностранной спецслужбы. Со слов задержанных, им удалось заработать на такой деятельности около ста тысяч рублей. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. На данный момент пару заключили под стражу.