Почему американский журналист шпионил за уральскими заводами

Эван Гершкович помещен под арест. Фото: соцсети

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ 29 марта задержали американского журналиста Эвана Гершковича, работавшего на издание Wall Street Journal. В Федеральной службе безопасности заявили, что иностранный корреспондент занимался сбором сведений об одном из оборонных предприятий Нижнего Тагила, которые составляют государственную тайну.

30 марта Гершковича задержали в Екатеринбурге, после чего перевезли в Москву. Лефортовский суд арестовал иностранного журналиста до 29 мая. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Эвану Гершковичу вменяют статью 276 УК РФ «Шпионаж», которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по утверждению представителя российского МИДа Марии Захаровой, деятельность американского журналиста в России не была связана с журналистикой, своей аккредитацией он пользовался для прикрытия.

КОРОЧКА ЖУРНАЛИСТА – ЭТО ПРИКРЫТИЕ

Депутат Госдумы и заместитель председателя комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург» акцентировал внимание на том, что Свердловская область находится в зоне внимания спецслужб Запада.

- Я хотел бы обратить внимание, что Свердловская область – это один регионов РФ, к которому пристально и с большим интересом относятся иностранные спецслужбы. Под каким видом это делается, это уже, как говорится, у кого на что фантазии хватает. Кто-то под видом журналиста, кто-то – под видом некоммерческой организации. А еще в рамках работы дипломатического представительства и так далее, - рассказал Андрей Альшевских «КП-Екатеринбург».

Андрей Альшевских считает, что силовики и МИД могут пересмотреть практику выдачи разрешений на работу иностранным журналистам в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам парламентария, аккредитация иностранных журналистов проходит по линии Министерства иностранных дел. Альшевских не исключил, что спецслужбы вместе с МИДом будут вырабатывать и предлагать иные подходы к аккредитации журналистов, чтобы чтобы подобных ситуаций не возникало.

- Это не первый, к сожалению, не последний случай. Особенно сейчас, во время проведения СВО, наш регион пользуется, и будет пользоваться повышенным вниманием западных спецслужб, - констатировал депутат Госдумы. - Наши спецслужбы в очередной раз сработали хорошо, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.

Альшевских высоко оценил работу российских спецслужб в этой ситуации, отметим, что их действия компетентны.

ЗАПАДНЫМ ЖУРНИЛАСТАМ У НАС ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер встречался с Эваном Гершковичем в Екатеринбурге. В разговоре с «КП-Екатеринбург» Вегнер рассказал, что тот позвал его на встречу, чтобы, в том числе, узнать отношение депутата Заксобрания к Ройзману*. Но самое главное - журналист пытался разузнать о работе промышленных предприятий на территории Свердловской области.

После встречи с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ Екатеринбурга и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил. Именно после этой поездки он и был задержан в Екатеринбурге.

Вячеслав Вегнер уверен, что сейчас не то время, чтобы разрешать иностранным журналистам работать в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта история должна поставить под вопрос въезд иностранных журналистов в Россию, считает депутат Вячеслав Вегнер.

- Ограничения в нынешней ситуации должны быть. Если мы их назвали недружественными странами, то делать им (западным журналистам - прим.ред.) здесь больше нечего, - рассказал «КП-Екатеринбург» депутат.

* Признан иноагентом

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