Корреспондента задержали 29 марта Фото: страница Эвана Гершковича во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге по обвинению в шпионаже задержали американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Сейчас с иностранцем работают сотрудники ФСБ, сообщает РИА «Новости». По данным российских спецслужб, журналист собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.

- Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства, - говорится в заявлении ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». На момент публикации получить комментарий в УФСБ по Свердловской области не удалось.

Напомним, что в конце января 2023 года в Екатеринбурге задержали 31-летнюю Снежану Байрамову. По версии следствия, мать двоих детей помогала гражданскому мужу Григорию Истомину. В заявлении Центра общественных связей ФСБ говорилось о подготовке к теракту на железной дороге по заданию неонацистов с Украины.

Ранее мы рассказывали, что известно о девушке и ее сожителе. Также в столице Урала арестовали двух студентов, уличенных в работе на ВСУ.

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