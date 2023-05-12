Заводы Екатеринбурга переедут за ЕКАД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые детсады, школы, дороги… Администрация Екатеринбурга готовит к 300-летию города новый Генеральный план. Его утвердят летом 2023 года.

В основу генплана вошла Концепция территориального развития Екатеринбурга. Она учитывает, как будут идти планировка, застройка, реконструкция и другие виды градостроительного освоения территорий, включая населенные пункты в составе Екатеринбургской агломерации.

Начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов отметил, что

пакет документов будет направлен на утверждение в министерство строительства Свердловской области, чтобы сопоставить, как увязаны планы Свердловской области и Екатеринбурга с соседними городами.

Напомним, в Екатеринбургскую агломерацию входят Верхняя Пышма, Березовский, Арамиль, часть Сысерти, Дегтярск и Полевской.

– Концепция территориального развития включала границы агломерации, – пояснил Руслан Габдрахманов. – Екатеринбург в ней был ядром. Все остальное мы также просчитывали. Мы посмотрели всю улично-дорожную сеть, рекреационный каркас, функциональные зоны, производственные и коммунально-складские зоны – те места приложения труда, которые должны сохраниться.

Буквально за ЕКАДом, у Верхней Пышмы, должна развиться огромная индустриальная зона. Градостроительство всегда так развивалось, что люди должны максимально близко жить и работать. Пример тому – Уралмаш, где строился завод и одновременно жилье.

ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС

Согласно Генплану, все муниципалитеты в агломерации будут взаимодействовать. Для этого должна появиться улично-дорожная сеть и общественный транспорт. Так, уже запущен трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Это первый агломерационный проект. Такие же линии должны будут связать уральскую столицу с Березовским. Кроме того, внутри Екатеринбурга появится кольцо городской электрички и пути ответвления в каждый город агломерации.

Экологический каркас Екатеринбурга. Фото: официальный портал города

ВО ВСЕ СТОРОНЫ

Город будет строиться по всем направлениям. Документ предусматривает, что на севере Екатеринбург будет сращиваться с Верхней Пышмой. Там построят жилой район «Изумрудный бор».

На востоке в генплане заложен Истокский район, где, помимо жилья, через Тюменский тракт предусмотрены Кольцовский-2 и Кольцовский-3.

На юге – Попов лог, Большая Сысерть.

На юго-западе – Академический, Академический-2, Солнечный, Горнощитский луч.

На западе – ВИЗ Правобережный.

На северо-западе – Сортировка. Здесь производственные предприятия будут замещаться на жилье. Предприятия могут быть перенесены под Верхнюю Пышму, в Арамиль, Березовский.

В Кольцово и на ЕКАДе заложены огромные промышленно-коммунальные территории. Туда собственники смогут также вынести свое производство.

– Екатеринбург изменится, – прогнозирует Руслан Габдрахманов. – Мы видим, как он уже меняется. Например, Новокольцовский. Там был один выставочный центр, а за несколько лет появились новые объекты Универсиады и жилая застройка. За счет появления инженерной, транспортной инфраструктуры, новых объектов район становится интересным с точки зрения девелопмента. В Екатеринбург приезжает много людей учиться, работать, строить семьи. Для них нужно создавать условия. У нас колоссальный потенциал. По сути, мы можем построить еще один Екатеринбург.

Отметим, горожане смогут ознакомиться с Генеральным планом после его утверждения. Он будет размещен на Официальном портале Екатеринбурга. Каждый сможет скачать любой из его фрагментов.