«Хотели снять контент»: в Екатеринбурге задержали четырех подростков, путешествующих в грузовом вагоне

Молодые люди даже специально принесли из дома ковер, чтобы не мерзнуть на голом полу. Фото: транспортная полиция по УрФО

В Екатеринбурге компания подростков прокатилась в грузовом вагоне, чтобы снять контент для социальных сетей. Опасные развлечения ребят попали на камеры видеонаблюдения на железной дороге, после чего их задержали транспортные полицейские.

Как оказалось, все произошло ранним утром 5 мая, юными путешественниками оказались местные жители: 15-летняя девочка, 17-летний юноша, а также 19-летние девушка и молодой человек. При этом несовершеннолетние ранее на учете в ОВД не состояли.

- На месте происшествия нашли алкоголь, которые распивали подростки. Они рассказали, что идея такого путешествия пришла к ним давно. Дождавшись теплой погоды, компания приступила к реализации плана, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Молодые люди даже специально принесли из дома ковер, чтобы не мерзнуть на голом полу, и сели в первый попавшийся вагон.

Опасные развлечения ребят попали на камеры видеонаблюдения. Фото: транспортная полиция по УрФО

- Они не подумали о том, какой опасностью грозила бы их жизни и здоровью такая поездка, если бы поезд набрал крейсерскую скорость на протяженном перегоне. Главная цель всего мероприятия заключалась в том, чтобы сделать «интересный контент» для соцсетей, - добавили в ведомстве.

Всего юным экстремалам удалось проехать порядка четырех километров: от Электродепо до станции Екатеринбург-Сортировочный.

В итоге на всех, кроме восьмиклассницы, составили протоколы по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Также протокол получил 17-летний парень, который успел выпить принесенное с собой пиво

Также решается вопрос о привлечении к ответственности родителей нарушителей.

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