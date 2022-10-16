В Екатеринбурге наказали «зацеперов»

Зацеперы устроили опасные гонки по Химмашу. Фото: скрин с видео

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали «зацеперов», которые развлекались на Химмаше.

В ночь на 16 октября в районе Химмаша двое мужчин устроили нелегальные гонки. Один из них сидел за рулем иномарки «Фольксваген Поло», он прицепил к автомобилю сани, в которых сидел второй нарушитель. Так они катались по улице Дагестанской.

«Запецеры» попали на видеозапись, которая была выложена в паблике «Интересный Екатеринбург», после чего начались их поиски, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили нарушителей – двух мужчин 30 и 27 лет.

- Данные лица задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, - рассказали в Отделении пропаганды.