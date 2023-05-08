Сын экс-главы Алапаевска получил медаль «За отвагу» за участие в спецоперации на Украине

По словам чиновника, это заслуженная награда, которую его сын получил в преддверии юбилея отца. Фото: страница Сайгида Билалова в социальных сетях

Сын экс-главы Алапаевска Сайгида Билалова, который участвовал в спецоперации на Украине, получил государственную награду – медаль «За отвагу», ее вручают за мужество, проявленное в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности.

- Ранения, контузии, госпитали, новые наступления. Круглыми сутками мы ждали короткие и обрывистые весточки от старшего сына. Каждое молчание кажется вечностью. Каждый нерв на пределе. Это не описать в двух словах. Меня поймут только лишь те, у кого в рядах спецоперации служат дети, братья, мужья и родные, - написал Сайгид Билалов на своей странице в социальных сетях.

Медаль вручают за мужество, проявленное в боях и при выполнении специальных заданий. Фото: страница Сайгида Билалова в социальных сетях

По словам чиновника, это заслуженная награда, которую его сын получил в преддверии юбилея отца, и для него она стала главным подарком. Также он заметил, что его родственник по имени Руслан в документах записан как Евгений.

- Порой мы, мужчины, слишком скупимся на похвалу и слова. Но сегодня с особенной гордостью я говорю: мой сын - герой! Он настоящий мужчина, солдат, который достойно стоит на защите Отечества! Я горжусь тобой, сын! Парни! Вы все наши герои! Возвращайтесь домой! Живыми! С победой, - добавил бывший мэр города.

Напомним, что сын Сайгида Билалова по имени Руслан получил повестку в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года. А уже в ноябре он рассказал о госпитализации Руслана в военный госпиталь. По словам Сайгида Билалова, его старший сын в порядке: операция прошла успешно.