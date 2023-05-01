В Турцию полетят счастливые обладатели страховки

Фото: Уральский филиал ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Уральский филиал ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» проводит для новых клиентов акцию «Турция в подарок».

Акция проходит с мая по август 2023 года. В ней могут участвовать те, кто впервые застрахует в компании свое имущество (дом, квартира, гражданская ответственность) со страховой премией от 10 000 рублей или оформит КАСКО.

При заключении договора страхования клиенту вручается ваучер туристической фирмы-партнёра «SARABI SPECIAL SERVICE» на бесплатный экскурсионный тур на 2 персоны на неделю в отеле класса 5* «Анталия- Паммукале-Каппадокия».

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 33 Д (3 этаж).

Тел./Ватсап: 8 912-24-25-728, e-mail: tromanova@uraleg (заместитель директора Уральского филиала Людмила Троманова)

Программа тура «Анталия – Каппадокия» 7 ночей/8 дней