Наталья Поддубная находится в статусе подозреваемой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На директора закрытой екатеринбургской школы № 124 Наталью Поддубную завели уголовное дело по статье 293 УК «Халатность». Как стало известно «КП-Екатеринбург», директор школы находится в статусе подозреваемой уже неделю.

- На данный момент речь идет о части 1 статьи 293 УК, не предусматривающей лишение свободы. Но не исключено, что в будущем действия Поддубной переквалифицируют на часть 2, если у потерпевшего ребенка выявят тяжкий вред здоровью, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. - В такой ситуации директору школы может грозить до 5 лет лишения свободы.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Ранее стало известно, что двух учеников школы обвинили в насилии над 12-летним мальчиком. На время следствия 15-летнего Александра и 16-летнего Даниила (имена изменены - прим.ред) отправили в Кировградскую колонию для несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». 3 мая Свердловский областной суд отклонил апелляцию арестованного Александра, просившегося на свободу или под домашний арест.

Один из предполагаемых насильников систематически покидал территорию закрытой школы Фото: читатель «КП»

По данным «КП-Екатеринбург» уголовное дело будет переквалифицировано по пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних». В таком случае обвиняемым подросткам будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Еще одного подростка признали потерпевшим по уголовному делу. Всего их будет не менее пяти. Потерпевшими будут признаны не только те, против кого совершили насилие, но и школьники, которых заставляли издеваться над ребёнком, - добавил инсайдер.

Кроме этого в Чкаловском суде пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о досрочном прекращении содержания 12-летнего потерпевшего в стенах учебного заведения. Напомним, что 42-летнего жителя Екатеринбурга обвинили в педофилии после заявления соседской девочки.

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