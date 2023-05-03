Подростка, обвиняемого в насилии над 12-летним учеником закрытой школы, оставили в СИЗО

Суд не стал выпускать на свободу подростка Фото: Олег ГАЛИМОВ

Подростка, обвиняемого в насилии над 12-летним учеником закрытой школы №124 в Екатеринбурге, оставили в СИЗО. Свердловский областной суд отклонил апелляцию 15-летнего Александра (имена изменены - прим.ред.). Он останется в Кировградской колонии для несовершеннолетних до 11 июня. Ранее областной суд также отклонил апелляцию второго обвиняемого - 16-летнего Даниила.

Кроме этого 3 мая в Чкаловском суде пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о досрочном прекращении содержания 12-летнего потерпевшего в стенах учебного заведения.

По данным «КП-Екатеринбург», уголовное дело будет переквалифицировано по пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

- Ещё одного подростка признали потерпевшим по уголовному делу. Всего их будет не менее пяти. Потерпевшими будут признаны не только те, против кого совершили насилие, но и школьники, которых заставляли издеваться над ребёнком, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомлённый источник.

В таком случае обвиняемым подросткам будет грозить до 10 лет лишения свободы.