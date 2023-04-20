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Общество20 апреля 2023 7:14

Екатеринбург накрыл мощный снегопад

Осадки сопровождаются ливнем
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Хлопья снега завалили улицы города. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Хлопья снега завалили улицы города. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Екатеринбург накрыло мощным снегом с дождем. Первый в этом году ливень в уральской столице прошел 20 апреля. Он сопровождался крупными хлопьями снега. Видео снегопада с «КП-Екатеринбург» поделились жители Академического района и центра города.

Об осадках ранее сообщали в Уральском гидрометцентре. Вероятность выпадения осадков составляла 74%. При этом сильного похолодания не ожидается.

- Дневная же температура составит +14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов со знаком минус, - сообщали синоптики.

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