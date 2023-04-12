Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет жара

Резкого потепления ожидать не стоит, но в конце апреля столбик термометра поднимется до +19 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с середины апреля наступит резкое похолодание. В период с 13 по 16 апреля в ночное время на севере региона столбик термометра опустится до -16 градусов, в остальной части области до -7…-11 градусов. Днем эти показатели будут держаться от +3 до -10 градусов. О том, когда ждать потепление в Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

- Говорить о резком потеплении и жаркой погоде пока рано. Впереди нас ждет несколько дней похолодания. С 17 апреля в Свердловской области температура воздуха приблизится к норме – потеплеет до +10 градусов. Ночные температуры в начале следующей недели будут держаться на уровне ноля, - рассказывает Галина Шепоренко.

По словам главного синоптика Свердловской области, жаркая погода может не наступить и в конце апреля.

- В начале третьей декады ожидаются осадки. На их фоне не стоит ожидать сильного потепления. Температура может подняться максимум до +12 градусов. Ветер будет западный и северо-западный, - уточняет Галина Шепоренко.

Однако, по данным «Гисметео», 29 апреля в уральскую столицу придет жаркая погода - днем воздух нагреется до +19 градусов. Днями ранее с 18 по 28 апреля температура будет держаться от +8 до +15 градусов. Ночные температуры в эти дни будут от +2 до +6 градусов Цельсия.

Напомним, 12 апреля ожидается, что днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

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