В Свердловской области синоптики обещают похолодание до -16 градусов

Похолодание придет вместе с сильным ветром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области резко похолодает до -16 градусов. Похолодание ожидается в регионе в ночь на пятницу, 14 апреля.

- Еще одна порция холодного воздуха поступит в конце рабочей недели 14 апреля, - ранее предупреждала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Так, в среду 12 апреля ожидается, что днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В четверг 13 апреля в ночное время ожидается понижение температуры до -10 градусов на севере области и -3…+2 градуса в другой части региона. В дневное время синоптики обещают на крайнем севере -1 …-6 градусов, на севере +4…+9 градусов и снег, на юге +11…+16 градусов и дождь с мокрым снегом. Ветер также будет сильным - с порывами до 20 метров в секунду.

В пятницу 14 апреля, ночью столбики термометров покажут на севере до -16 градусов, в остальной части региона от -6 до -11 градусов. Днем ожидается от -2 до +3 градусов. Местами порывы ветра до 17 метров в секунду.

Потеплеет в Свердловской области, по прогнозам синоптиков, к концу второй десятидневки апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru