На Екатеринбург стремительно надвигается снегопад

Снег уже выпал в Невьянске и других частях региона. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Свердловской области в середине апреля неожиданно выпал снег. Фото и видео с белоснежными хлопьями поделились жители Нижнего Тагила и Невьянска.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, атмосферный фронт пройдет с сильным похолоданием и осадками.

- В Екатеринбурге обильного количества снега ожидать не стоит. Он выпадет местами, не во всех районах города. При этом циклон, проходящий на территории Свердловской области, будет сопровождаться резким снижением температуры, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

Циклон пройдет во отдельным частям Свердловской области. фото: Яндекс.Карты

По словам синоптика, в ближайшие дни на севере региона похолодает до нуля днем, и до -7…-15 ночью.

Напомним, потепление в Свердловскую область придет ближе к концу апреля.

- С 17 апреля в Свердловской области температура воздуха приблизится к норме – потеплеет до +10 градусов. В начале третьей декады также ожидаются осадки, - уточняет главный синоптик региона.

По данным «Гисметео», жаркая погода придет в уральскую столицу 29 апреля – днем в этот день воздух нагреется до +19 градусов.

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